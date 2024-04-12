新能源成南方五省最大電源

中國南方電網公司11日表示，截至目前，廣東、廣西、雲南、貴州、海南等中國南方五省區新能源裝機容量為1.45億千瓦，占總裝機容量的32%，首次超過煤電，成為第一大電源類型。

中新社報導，分省區看，廣東、廣西、雲南、貴州、海南新能源裝機容量分別為5016萬千瓦、2932萬千瓦、3860萬千瓦、2052萬千瓦、639萬千瓦，各占全省（區）總裝機容量的27%、44%、31%、32%、44%。其中，廣西、海南的新能源均成第一大電源類型。

2021年至2023年，南方五省區新增電源中，新能源占比63%。今年一季度，新能源新增投產1254萬千瓦，同比增長72%。

今年以來，南方五省區新能源發電量為653億千瓦時，同比增長67%；單日最大發電量已6次創歷史新高，日發電滲透率（發電量占總裝機出力的占比）最高為31.12%，相當于每用4度電，至少有1度來自新能源。

據南方電網公司預測，到2024年底，南方五省區新能源發電裝機規模將進一步上升至1.68億千瓦，占總裝機比重升至37.3%。

南方電網公司表示，力爭到2025年建成初步具備「清潔低碳、安全充裕、經濟高效、供需協同、靈活智能」基本特徵的新型電力系統，推動五省區非化石能源發電量占比到55%、電能占終端能源消費比重到35%，助力南方五省區盡早實現「雙碳」（碳達峰碳中和）目標。