滬民企對RCEP出口占比逾40%

上海市民營經濟發展聯席會議11日舉行第八次全體會議，會中，鼓勵民營企業「走出去」開拓市場，2023年上海設立「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP）企業服務諮詢站，民營企業對RCEP成員國出口占比首次超過40%。

中新社報導，會上，「上海民營經濟高質量發展服務月」啟動，將結合2024年「潮湧浦江」投資上海全球分享系列活動計畫，通過五大專項行動，圍繞金融服務、重大項目投資、人才招聘、權益保護、產業對接、區域合作、社會責任等方面，打造11場重點活動，助力上海民營企業高質量發展。

據介紹，2023年上海民營經濟呈現持續恢復、回升向好態勢。2023年，上海民營經濟實現增加值1.26萬億元（人民幣，下同），在全市生產總值中的占比為26.6%；完成稅收收入5775.34億元，同比增長12.8%；實現進出口總額13055.3億元，同比增長6.2%，占全市進出口總額比重達到31%。截至2023年底，上海高新技術企業超過2.4萬家，民營企業占比逾八成。

2023年，上海圍繞助企惠企政策精準發力、激發科技創新活力、鼓勵「走出去」開拓市場、加大金融支持力度、持續優化營商環境等方面，促進民營經濟發展。

會議還通報了2024年上海促進民營經濟高質量發展行動計畫，今年將擴大有效投資，落實支持政策，促進公平競爭，優化營商環境。

例如，上海將籌備成立上海國際友好城市商會組織聯盟，加快培育世界一流企業和企業家；深入實施「融資暢通工程」，力爭普惠小微貸款年末餘額突破1.3萬億元，2024年首貸戶新增2萬戶，提升「政會銀企」服務能級。