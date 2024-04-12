陸第一季汽車產銷 實現開門紅

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
大陸第一季的汽車產銷數據較去年同期增長，實現開門紅。圖為山東青島的一汽-大眾青島基地總裝車間。（新華社）
大陸第一季的汽車產銷數據較去年同期增長，實現開門紅。圖為山東青島的一汽-大眾青島基地總裝車間。（新華社）

中國汽車工業協會10日發布汽車產銷數據及經濟運行情況顯示，春節後，企業生產經營活動加快，市場預期繼續向好。一季度，中國汽車行業經濟運行起步平穩，實現良好開局。

中新社報導，一季度，全國汽車產銷分別完成660.6萬輛和672萬輛，同比分別增長6.4%和10.6%，實現開門紅。其中，3月，汽車產銷分別完成268.7萬輛和269.4萬輛，環比分別增長78.4%和70.2%。

該協會表示，具體來看，汽車產銷呈現較快增長，乘用車和商用車均有良好表現；新能源汽車延續快速增長勢頭，市場占有率穩定在30%；整車出口依然保持較高水平，為拉動行業增長繼續發揮積極作用；中國品牌持續向上，市場份額保持高位。 　　

協會分析，汽車行業是國民經濟支柱產業，在穩增長、穩就業中發揮著重要作用，持續鞏固拓展汽車行業穩中向好發展態勢，保障行業在2023年高增速基礎上繼續平穩增長意義重大。

據中國汽車工業協會發布，一季度中國汽車產業景氣指數（ACI）為55，較2023年四季度下降6個點，汽車產業在正常區間內運行。

同日，中國電動汽車充電基礎設施促進聯盟發布數據顯示，2024年1月至3月，大陸全國充電基礎設施增量為71.6萬台，同比上升13.2%。截至2024年3月，全國充電基礎設施累計數量為931.2萬台，同比增加59.4%。

指數 車行

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