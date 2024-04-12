普華永道：汽車業投資併購將逐漸回暖

普華永道11日發布「2023年中國汽車行業併購活動回顧及未來展望」報告稱，2023年中國汽車行業併購交易金額逾2479億元人民幣，交易數量548宗，其中境內交易金額占比逾73%、數量占比近94%。

中新社報導，「報告」指出，2023年，中國汽車行業併購交易金額及數量雖同比均有下降，但中國汽車行業政策從供需兩端出發，以高質量供給創造有效需求，行業仍保持平穩健康運行。

在上市方面，2023年中國汽車行業新增32家上市企業，同比增幅52%，其中新能源整車、自動駕駛商用車及下游零部件供應商在投資併購層面表現亮眼。「報告」稱，隨著政策的持續利好、技術及工藝的不斷迭代與創新、商業模式的優化及升級，中國汽車行業新能源及智能化汽車產業鏈將會獲得長足發展。

「報告」預計，未來中國汽車行業的發展趨勢包括：與新能源車續航里程相關的創新將會從新技術、新材料、新工藝等多方面推動投資併購取得積極成效；市場看好沉浸式體驗和個性化滿足等核心主線，因此，聲學、光學以及電子後視鏡等細分領域或將持續煥發投資生機；城市自動輔助駕駛導航（NOA）2023年迎來爆發，此類智能化解決方案或將進一步促進中國汽車行業投資併購規模擴展。

普華永道中國汽車行業主管合夥人金軍表示，中國汽車行業新技術和創新繼續湧現，隨著國內外市場環境逐漸趨穩，中國汽車行業投資併購預期將會迎來漸進式回暖。