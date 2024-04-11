上限300萬人民幣！大陸基金公司及券商傳開始限薪

大陸經濟持續下行，近日，陸媒引述市場消息稱，基金、券商限薪已經告別年薪百萬，開始限薪且上限人民幣300萬（約新台幣1,334萬元），當中還包括博時基金及招商證券。另，其他公募相關人士表示，上海有頭部公司已經接獲限薪指導，而公募業降薪範圍包括中階部門主管。

據每日經濟新聞報導，市場消息透露，「基金、券商限薪已經開始，上限人民幣300萬元，博時基金及招商證券已經正式發文。」事實上，坊間此前已有流傳關於部分地區將試行上限人民幣300萬元的限薪令，旨在針對大陸部分頭部券商，而公募基金公司此前傳聞薪資上限則是人民幣350萬元。

報導進一步表示，最新傳聞的消息，涉及招商證券、博時基金兩家機構，並指出二者均是招商局集團下設的綜合金融版圖之一。至於是否有集團文件下發及公司最新的要求等相關信息，相關機構人員則表示，目前暫不知情。

此外，報導再指，比起限薪令傳聞，公募以至金融業的降薪狀況更為確定，相關情形早已出現。消息指出，很多基金公司已開始針對2024年業務部門的員工績效簽署績效考核合約；有北京公募基金相關人士表示，他們部門的績效評分都是「及格」，相對以往的績效考核，如今績效薪金折扣相比往年「更加兇猛」，「業界目前的降薪太正常，直屬領導在下個月進行降薪。」

還有華南公募人士透露，關於基金、券商限薪已經開始的消息確有聽說，而且上海有頭部公司已經接到，但深圳尚未聽說。但該人士也表示，目前聽到的方案有很多種，但限薪範圍大同小異，「差不多都是在（人民幣）300萬至400萬間。」

據第一財經指出，截至4月11日，已有28家大陸上市券商公告2023年財報。其中，大陸「券商一哥」中信證券2023年的人均薪資最高為人民幣79.73萬元（年減3%），第二、三則是中金公司、申萬宏源分別為人民幣69.72萬元、65.45萬元。另，當中共有18家上市券商人均薪資在40萬元至60萬元間，在目前已發布年報的券商中占比高達64.29%。

此前，大陸財政部曾發出「財金〔2022〕87號」文，其中明確要規範金融企業收支管理，夯實財務基礎，促進降本增效高品質發展。在積極優化內部收入分配結構方面指出，金融企業應當合理控制崗位分配級差，充分調動第一線員工、基層員工的積極性，有效平衡好領導班子、中層幹部和基層員工的收入分配關係，對於總部職工平均薪資明顯高於本企業在職工平均薪資的，其年度薪資總額要進一步加大向第一線員工、基層員工傾斜力道。