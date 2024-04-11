快訊

日職／陽岱鋼返日首安開張了 對巨人二軍3打數2安打

他見超商開賣「2國民小吃」超驚喜 一票人搶買：要變夜市了

陸船翻覆事件影響？金門胡姓士官仍滯陸 陸委會這樣說

陸發改委：中央有資金支持設備更新和消費品舊換新

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸國家發改委副主任趙辰昕。（圖／取自新浪新聞）
大陸國家發改委副主任趙辰昕。（圖／取自新浪新聞）

大陸國家發改委副主任趙辰昕表示，中央投資、中央財政資金等對大規模設備更新和消費品「以舊換新」肯定是有資金支持的，而且支持會是有力度的。大陸各地政府也在認真研究，會結合自身財力實際情況，拿出一定的資金給予支持。

據新京報報導，趙辰昕11日在國新辦政策說明會上透露，由大陸商務部牽頭的消費品以舊換新方案文件已經印好，可能未來幾天就會正式向社會推出。

在談及該政策實施情況對中國大陸經濟增長的貢獻時，趙辰昕表示，有關機構做過測算，大陸工農業等重點領域設備更新每年的需求在人民幣5兆元以上，且汽車、家電換代更新的需求也是人民幣兆元以上級別，再加上回收循環利用，整個市場空間非常巨大，對經濟增長的貢獻將不言而喻。

他並指，這個政策更看重的不僅能夠促進消費、拉動投資，而且能促進節能降碳，減少安全隱患，推動經濟社會發展轉型升級，從而助推高質量發展。

人民幣

延伸閱讀

離婚18年！大陸變性主持人金星復婚 「1細節」甜暈網友

離婚18年！大陸變性主持人金星復婚 「1細節」甜暈網友

河南黃帝故里拜祖強調同根源 台灣嘉賓上第一炷香

獨／金門翻船、釣客迷航牽動兩岸僵局 陸方擬5月初赴金門第二階段復談

相關新聞

雷軍母校開設「雷軍班」 僅收30人培養電腦人才

小米集團創始人雷軍的母校武漢大學宣布在計算機學院新設「雷軍班」，計劃招收30人，培養具備計算機全棧工程能力，與企業家創新...

阿里資金儲備傲視中企 馬雲：阿里重回健康成長軌道

阿里巴巴創辦人馬雲昨天在阿里巴巴內網以「致改革致創新」為題發文指出，三、五年的時間跨度對於互聯網領域而言，猶如一個世紀之...

惠譽降信評展望至負面 中財部：遺憾

繼穆迪（Moody's）後，國際信評機構惠譽（Fitch Ratings）10日將中國長期外幣發行人違約信評展望從「穩定...

退休5年後大動作 馬雲扮「定海針」員工吃定心丸

阿里巴巴創辦人馬雲昨在阿里巴巴公司內網發帖，這是馬雲退休後5年來首次長篇幅分享對公司改革創新及未來前景的思考。媒體分析，...

德報告揭99%綠能中企得到北京補貼 以低價產品衝擊歐盟

德國基爾世界經濟研究所周三發布的一份報告稱，2022年，99%的中國上市企業都得到了政府的直接補貼。無論是電動車，還是風...

萬科濟南老總被帶走調查 公司稱運營正常

萬科濟南公司總經理肖勁被山東警方帶走調查，濟南萬科回應稱，肖勁因個人原因配合相關部門調查，公司運營正常，由金亞斌接任濟南...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。