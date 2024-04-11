陸發改委：中央有資金支持設備更新和消費品舊換新

大陸國家發改委副主任趙辰昕表示，中央投資、中央財政資金等對大規模設備更新和消費品「以舊換新」肯定是有資金支持的，而且支持會是有力度的。大陸各地政府也在認真研究，會結合自身財力實際情況，拿出一定的資金給予支持。

據新京報報導，趙辰昕11日在國新辦政策說明會上透露，由大陸商務部牽頭的消費品以舊換新方案文件已經印好，可能未來幾天就會正式向社會推出。

在談及該政策實施情況對中國大陸經濟增長的貢獻時，趙辰昕表示，有關機構做過測算，大陸工農業等重點領域設備更新每年的需求在人民幣5兆元以上，且汽車、家電換代更新的需求也是人民幣兆元以上級別，再加上回收循環利用，整個市場空間非常巨大，對經濟增長的貢獻將不言而喻。

他並指，這個政策更看重的不僅能夠促進消費、拉動投資，而且能促進節能降碳，減少安全隱患，推動經濟社會發展轉型升級，從而助推高質量發展。