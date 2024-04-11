2026年中國人形機器人 市場衝百億

9日發布的《人形機器人產業研究報告》顯示，全球人形機器人行業發展進入黃金時期，市場規模將呈現持續增長態勢。預計2026年中國大陸人形機器人市場規模超百億，達到104.71億元（人民幣，下同），2030年有望成長為千億市場，市場規模達1192.46億元。

中新社報導，當天，首屆中國人形機器人產業大會暨具身智能峰會在北京開幕，以「競逐人形萬億賽道．重塑未來產業新紀元」為主題，擘畫產業發展藍圖。

報告顯示，在人工智慧、材料科學和其他相關領域進步的推動下，人形機器人與多技術融合發展的曙光已經到來。其中，深度學習技術可以被用於物品識別、手勢理解和自然語言處理等任務。強化學習可被用來讓機器人從經驗中學習，並隨著時間的推移提高其決策能力。

報告顯示，中國人形機器人已快速經歷了在腿部功能上以實現簡單行走為目的、在手部功能上以外觀仿形並實現簡單運動為目的的早期探索階段，具備初級感知功能的智慧化起步階段，邁入了搭載人工智慧、機器學習和電腦視覺系統等先進技術的智慧化進階階段，並已在相關環節取得重大突破。

與此同時，中國人形機器人在關鍵基礎部件、操作系統、整機產品、領軍企業和產業生態等方面仍存在差距，在軟體開發和創新方面也仍有追趕空間。

報告指出，展望未來，中國人形機器人在政策、資本及技術多維度賦能下，市場潛力有望加速釋放。隨著越來越多的中國企業和互聯網巨頭加入人形機器人的競爭領域，這些企業有望與全球人形機器人企業同台競技。