大陸房地產市場持續下行，近日，有消息指世界500強企業平安集團旗下平安信託產品也出現爆雷，深圳平安金融中心出現大批投資者到場維權抗議。

平安信託昨（10）日發出聲明稱，受房地產市場整體下行影響，近期平安信托福寧615號信託計劃宣布延期，對於此次給客戶帶來的困擾公司深表歉意。

據21世紀經濟報導指出，有多位投資人透露，10日相關機構代表與五位福寧615號投資人代表進行溝通協商，將找第三方權威機構來界定相關方責任。

此外，還有另款平安信託產品同樣面臨延期，投資人將相繼赴深圳詢問產品狀況。

據悉，福寧615號集合資金信託計劃成立於2021年9月29日，募集資金人民幣7.72億元，用於投資廈門市榮璐置業有限公司七成股權，進而間接投資於廈門聯正悅投資有限公司名下的「臻華府」專案。

然而，由於該項目銷售進展緩慢，導致信託計劃兌付延期。該計劃存續期為30個月，3月29日為信託合約約定到期日。榮璐置業由正榮地產持股51%，平安信託為第二大股東，持股比例為49%。