打造外資新高地 9大項在滬簽約

涵蓋美麗健康、智慧製造、生物醫藥、醫療器械等領域的9個項目9日在上海奉賢集中簽約。

中新社報導，當日，以「潮湧浦江 賢動全球」為主題的「外資企業進奉賢」製造業專場投資促進活動啟幕，向全球外資企業發出邀約。現場集中簽約項目包括：漢拿集團新能源汽車輪胎總成、埃頓汽車產業園、格力高增資擴建、美國KDC集團—上海巴黎蒂化妝品研發基地等。

報導指出，上海是跨國公司產業鏈、供應鏈、創新鏈的全球布局首選地之一，是全球最富吸引力的外商投資熱土之一。上海市商務委副主任諸旖指出，上海市商務委將與奉賢區共同發力，全面落實「穩外資」促發展的各項政策舉措，保護外商合法權益，積極解決項目落地和運營中遇到的各類問題，攜手為外資企業在奉賢發展打造國際一流的營商環境，為上海乃至大陸全國的開放型經濟發展貢獻更大力量。

奉賢地處上海南部，擁有上海最長的海岸線。「外資外企在轉型升級、產業引領、科技創新、吸納就業等方面作用顯著，已成為奉賢發展的關鍵支撐。」奉賢區區長王益群指出，期待在奉賢的外資企業持續加大投資和研發生產力度。奉賢將圍繞外資企業發展需求，制定更多有針對性的政策，支持企業發展壯大。

另據上海海關所屬浦東海關9日發布統計數據，2023年上海浦東新區民營企業外貿出口額從2019年的1608.2億元（人民幣，下同）增長至3655億元，五年增幅高達127.3%，占上海市外貿出口額的比重從2019年的22.6%提高至2023年的36.9%。 今年前2個月，浦東新區有進出口實績的民營企業8047家，同比增加4%，占上海外貿企業總數的61.2%，進出口額達1016.8億元。

推動跨境貿易通關便利、開闢屬地查檢「綠色通道」、實施個性化稅收服務措施、加大智慧化應用推廣、強化技術性貿易措施應對……近年來，浦東海關不斷推出創新舉措，助力浦東民營經濟高質量發展。

今年1月，大陸首個積體電路行業集中查檢平台在浦東新區揭牌。在平台建設過程中，浦東海關攜手地方政府和行業協會，建立配套機制和創新服務試點，確保平台既符合積體電路商品特性，又滿足海關監管的嚴格要求。AEO（經認證的經營者）是外貿企業的金字招牌，獲得AEO認證的企業可享受快速通關、低查驗率等眾多優惠政策。