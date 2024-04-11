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歐盟查陸風電機供應商 北京關切

聯合報／ 記者賴錦宏／綜合報導

歐盟宣布對中國大陸風力渦輪機供應商進行調查，因供應商涉嫌接受中國政府的不公平補貼和其他形式的支持。大陸外交部對此回應稱，中方對歐方針對中國企業甚至行業採取的歧視性措施高度關切。

綜合路透和法國廣播公司報導，歐盟九日宣布對中國風力渦輪機供應商進行調查，這是歐盟針對北京涉嫌破壞公平競爭的綠色技術補貼採取的最新行動。

由廿七個國家組成的歐盟正在尋求大規模增加再生能源，目標是到二○五○實現溫室氣體淨零排放，同時擺脫對較廉價的中國技術的過度依賴。

隨著與北京的貿易矛盾升溫，歐洲先前已就中國對太陽能板、電動汽車和火車的補貼展開調查。調查是根據去年生效的新法規而啟動的，新法規旨在防止外國補貼破壞歐盟的公平競爭。

據產業遊說團體歐洲風能協會稱，中國大陸風力渦輪機目前在歐洲的銷售價格比歐洲製造的風力渦輪機低百分之五十。「如果沒有不公平的公共補貼，是無法做到這一點的」。

外交部發言人毛寧十日則回應稱，保護主義解決不了自身存在的問題，保護主義保護的是落後，失去的是未來，造成的是多輸。中方敦促歐方遵守世貿組織規則和市場原則，中方將堅定維護中國企業的合法權益。

歐盟

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