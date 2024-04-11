京東砸44億 布局短影音

大陸電商平台京東昨（10）日宣布，確定重點投入人民幣10億元（約新台幣44億元）現金和10億流量作為獎勵，扶持短影音領域，吸引更多原創作者和優質內容機構入駐，以優質內容為用戶帶來更好消費體驗，幫助品牌商家尋找新增長點。

據中證網，京東內容生態相關負責人對於此次補貼表示，公司將以現金形式，對覆蓋數位3C、家電家居、母嬰、寵物、時尚、運動、美妝個護、健康、車品等超過20個創作領域的達人進行補貼。符合招募要求的創作者，單周期內單帳號最高可獲人民幣3萬元現金補貼，在此基礎上，創作者同時享有視訊播放補貼和帶貨佣金。

京東還表示，將為優質、原創影片帶來更多曝光機會。同時，京東也設置高達人民幣500萬元的機構激勵榜。只要機構引進人數達一定規模，每月都將有機會獲得一次性現金補貼。

澎湃新聞分析，內容生態已成為各網路巨頭爭取增量市場的重要途徑，而京東在內容生態的布局早就開始。

據公告數據顯示，在影片內容上，去年京東在訂單、用戶規模、時長等指標都較去年同期上升300%，今年首季仍以100%的速度高速增長。