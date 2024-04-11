京東砸44億 布局短影音

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導

大陸電商平台京東昨（10）日宣布，確定重點投入人民幣10億元（約新台幣44億元）現金和10億流量作為獎勵，扶持短影音領域，吸引更多原創作者和優質內容機構入駐，以優質內容為用戶帶來更好消費體驗，幫助品牌商家尋找新增長點。

據中證網，京東內容生態相關負責人對於此次補貼表示，公司將以現金形式，對覆蓋數位3C、家電家居、母嬰、寵物、時尚、運動、美妝個護、健康、車品等超過20個創作領域的達人進行補貼。符合招募要求的創作者，單周期內單帳號最高可獲人民幣3萬元現金補貼，在此基礎上，創作者同時享有視訊播放補貼和帶貨佣金。

京東還表示，將為優質、原創影片帶來更多曝光機會。同時，京東也設置高達人民幣500萬元的機構激勵榜。只要機構引進人數達一定規模，每月都將有機會獲得一次性現金補貼。

澎湃新聞分析，內容生態已成為各網路巨頭爭取增量市場的重要途徑，而京東在內容生態的布局早就開始。

據公告數據顯示，在影片內容上，去年京東在訂單、用戶規模、時長等指標都較去年同期上升300%，今年首季仍以100%的速度高速增長。

人民幣 創作者 影片

延伸閱讀

麥寮補選陷激戰！柯文哲Longstay雲林第6天 直搗綠營本命區當蔥農

遏亂象！直播帶貨新規7月上路 須說清楚「誰在帶貨、帶誰的貨」

他看短影音驚見熟面孔！同事竟擁百萬粉 一票人點頭：網紅快比路人多

大陸首善陳光標捐千萬助花蓮賑災？網挖爭議過往：曾來台發5億現金

相關新聞

大陸信評展望惠譽降至負面 示警財政風險、債務危機升高

國際信評機構惠譽（Fitch Ratings）昨（10）日公布，維持中國大陸長期外幣發行人違約評級「A+」評級，但評級展...

在集團內網發文 馬雲：阿里重回健康成長軌道

阿里巴巴創辦人馬雲昨（10）日在阿里巴巴內網以「致改革致創新」為題發文指出，三、五年的時間跨度對於互聯網領域而言，猶如一... 馬雲阿里內網發文：

打造外資新高地 9大項在滬簽約

涵蓋美麗健康、智慧製造、生物醫藥、醫療器械等領域的9個項目9日在上海奉賢集中簽約。

2026年中國人形機器人 市場衝百億

9日發布的《人形機器人產業研究報告》顯示，全球人形機器人行業發展進入黃金時期，市場規模將呈現持續增長態勢。預計2026年...

「兩馬」海上貨運直航 助閩台電商

載著60噸、價值約人民幣123萬元（新台幣541.2萬元）貨物的「鑫龍996號」貨輪，9日從福州馬尾青州碼頭出發，前往馬...

廣州東部中心發展基金首發 總規模200億人民幣

第十屆中國廣州國際投資年會增城區平行分會9日在廣州舉行，總規模200億元（人民幣，下同）的廣州東部中心發展基金首次對外發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。