陸證監會：零容忍打擊資本市場違法違規行為

大陸近來持續發生企業暴雷事件。大陸證監會10日晚公布「2023年法治政府建設情況」提到，去年共辦理案件717件，其中重大案件達186件。2024年，要加強大案要案懲治和重點領域執法，要全面落實依法從嚴打擊證券違法活動的工作要求，堅持監管長牙帶刺、有棱有角，零容忍打擊資本市場違法違規行為，嚴懲欺詐發行、財務造假等市場亂象。

證監會發出新聞稿表示，期內全面落實「零容忍」要求，堅持依法從嚴治市。其中，全年共辦理案件717件，其中重大案件186件。全年判罰決定539項，罰沒款金額63.89億元，市場禁入103人次。持續加強對涉嫌犯罪案件的打擊力度，向公安機關移送涉嫌犯罪案件及通報線索118件。會同公安部、最高人民檢察院組織開展上市公司領域證券違法犯罪案件專項執法。

新聞稿再指，當局並針對性改進加強日常監管。嚴守註冊底線紅線，對財務基礎薄弱、真實性存疑及存在重大違法違規的企業，採取重點問詢、現場檢查、底稿核查等措施。加速推進常態化退市，全年共47家公司退市，其中強制退市44家。退市改革3年來，強制退市數量超過改革前退市數量總和。

而在防範化解資本市場重點領域風險方面，新聞稿表示，要夯實行政執法制度基礎，完善稽查執法程序；加強風險防範，建立健全風險監測預警機制；持續優化完善誠信建設制度機制，推動資本市場誠信限制與激勵。

此外，證監會稱，展望2024年，將堅持服務實體經濟這個著力點，推動股票發行註冊制走深走實，不斷完善資本市場基礎制度，加強重點領域立法，為依法治市打牢基礎。堅持強監管、防風險與促發展一體推進，把加強監管、防範風險作為高質量發展的重要保障，推動資本市場重點領域風險持續收斂。

同時，證監會稱，要全面落實依法從嚴打擊證券違法活動的工作要求，堅持監管長牙帶刺、有棱有角，零容忍打擊資本市場違法違規行為，嚴懲欺詐發行、財務造假等市場亂象，為實現資本市場高質量發展提供堅強法治保障。