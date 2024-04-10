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中俄關係升級 俄央行：人民幣在俄外匯交易占比創新高

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
俄羅斯中央銀行近日表示，人民幣在俄羅斯外匯交易中占比再創創新高，達53%。（美聯社）
俄羅斯中央銀行近日表示，人民幣在俄羅斯外匯交易中占比再創創新高，達53%。（美聯社）

中俄關係近年逐步加深，使人民幣俄羅斯經濟中的角色也漸趨重要。俄羅斯聯邦中央銀行最新報告顯示，人民幣3月份在當地外匯市場交易中所占比重達53%，再度創下新高。

據彭博報導，俄羅斯中央銀行發布的3月金融風險評估報告中提到，除了在交易所交易的人民幣成交額占比達到創紀錄的53%，而2月這一數據為46.6%；同時，在場外交易中的占比也創下39.6%的新紀錄。

報導分析，在俄烏戰爭爆發和美國及其盟友隨後對其實施制裁之後，俄羅斯試圖迅速降低美元和歐元在其經濟中的作用，將貿易從歐洲轉向亞洲。

俄國中央銀行總裁納比烏林娜（Elvira Nabiullina）當地時間8日在議會發表演說時透露，俄羅斯正在為使用不同國家貨幣結算創造條件。在過去的一年裡，以美元或歐元以外的貨幣結算的占比從39%上升到67%。「現在支付使用的貨幣基本上是盧布和人民幣，美元和歐元的占比幾乎減半。」

此前，俄羅斯衛星通訊社指，俄羅斯外貿銀行（VTB）新聞處3月底表示，計畫在2024年底前將個人人民幣存款量增加近一倍，從而將人民幣在外幣存款總量中的佔比提高至50%。而俄羅斯財政部長西盧安諾夫於更早前稱，俄羅斯財政部正在與中國財政部商討人民幣借款的可行性，2023年底兩國財政部對話期間就曾涉及這一話題，但尚未做出決定。

西盧安諾夫說，「（俄國）現在的預算法規定在國內市場借款，有權引入人民幣借款。與中國夥伴的談判已經進行了很長時間，尚未做出決定。2023年底曾在兩國財政部對話期間提及了這個問題。」

大陸網路媒體「觀察者網」亦提到，納比烏林娜在1月也曾表示，過去兩年，人民幣在俄羅斯出口結算中的占比增加了85倍。同時，她指出，雖然全球經濟成長正在放緩，但「我們成功避免了『硬著陸』」。

有分析指，俄國人儲備人民幣快速增加得益於近年來中俄貿易的快速成長。俄羅斯外貿銀行（VTB）2月數據顯示，截至2023年底，人民幣佔俄羅斯人外幣儲蓄的25%，成為俄羅斯第二大受歡迎的外幣。

近日，俄羅斯外交部長拉夫羅夫在北京與大陸外長王毅會晤時直言，中俄關係建立在平等互利基礎上，「超越了冷戰時期的同盟關係，顯示了強大韌性。」

大陸海關數據顯示，2021年中俄貨物貿易額達1,468.7億美元，年增35.9%。2022年中俄貿易額進一步成長，達到了1,902億美元。2023年中俄雙邊貿易首度突破2,000億美元至2,401億美元，年比增長26.3%。

人民幣 俄羅斯

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