明基醫院向港交所遞交IPO 過去三年營收獲利穩定成長

明基醫院向港交所遞交IPO申請，其IPO資料顯示，明基醫院過去三年營收穩定成長，獲利節節高升。

華爾街見聞報導，明基醫院目前擁有南京明基和蘇州明基兩家綜合性醫院，其母公司是台灣佳世達公司，目前佳世達持股明基醫院高達95%。

明基醫院營運表現亮麗，2021年至2023年營收分別為人民幣22.24億元、23.36億元和26.88億元，淨利潤分別為人民幣0.69億元、0.90億元和1.67億元。呈現營收及獲利穩定成長的局面。

此次IPO，明基醫院計畫將募集的資金用於擴建及升級現有醫院、尋求潛在的投資及併購機會等。

目前佳世達持有明基醫院95%的股份，佳世達核心產品為顯示器、投影機等，正在拓展大健康業務。而明基醫院正是負責佳世達大健康業務中的重要子公司。

2023年明基醫院的營收和淨利潤分別達到人民幣26.88億元、1.67億元，粗略以95%的股份計算則其占佳世達相應的財務指標比例分別為5.5%、23.6%。

對照目前正在衝刺港交所IPO的民營醫院樹蘭醫療管理股份有限公司，由於已獲大額的政府補助卻仍未獲利，2023年樹蘭醫療獲得的政府補助金額人民幣0.94億元，扣非後歸母淨虧損仍達到人民幣1.34億元。

相比之下，明基醫院所獲得政府補助有限，2023年僅為人民幣0.02億元。目前明基醫院擁有位於南京、蘇州的兩家醫院，主要收入均來自門診和住院服務。

其中，2008年就開始運營的南京明基撐起明基醫院收入的半壁江山。2021年至2023年分別營收人民幣14.42億元、14.54億元和17.08億元，占比分別達到64.8%、62.2%和63.5%。

對於此番IPO的目的，佳世達曾指出是為了進一步擴大明基醫院的規模，透過多元籌資管道募集資金，以充實營運資金、優化財務結構。更可以進一步擴大醫院規模，增加病床數、引進特色醫療團隊及設備等。

招股書顯示，明基醫院計畫將IPO募資金額用於升級南京明基和蘇州明基的相關設備，並增加床位數。其中，南京明基的專科樓預計增加600張-800張床位，南京明基的特需中心則增加400-600張床位；蘇州明基及其康復長照中心預計增加500張、300張床位。

如此算來，未來南京明基的床位數合計將達到2,050-2,450張，蘇州明基則可達到1,600張左右。

除此之外，明基醫院頗為看好東南亞市場，並計畫在東南亞市場尋求併購機會。

明基醫院指出，計畫繼續在全國及越南及馬來西亞等東南亞地區物色合適的併購目標，以擴大業務規模及在全球市場取得持續增長，成為全球領先的醫療服務平臺。

去年11月，明基醫院董事長陳其宏曾公開表示看好越南河內，計畫在當地建設醫院，計畫優先服務台商。

目前佳世達已經在越南設廠，屆時明基醫院或許有望搭上母公司的船，從台商切入當地市場。

與此同時，明基醫院還投資距離越南較近的廣西貴港東暉醫院，持股比例為17.78%。同期該醫院的第一大股東系鼎暉投資，持股比例高達59.24%。

明基醫院指出，廣西地理上毗鄰越南及寮國等數個東南亞國家，有利於促進鄰國之間醫療衛生服務的合作交流。