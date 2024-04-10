小鵬汽車進軍港澳 今年第3季在香港啟動交付

小鵬汽車10日在官網發布，香港作為大陸重要的汽車市場之一，將透過與森那美汽車的經銷商合作擴大業務範圍。預計今年第3季啟動交付G6、X9等車型。

小鵬汽車也宣布在澳門市場的計畫，將與新康恆集團合作，預計今年5 月啟動交付左舵車型，包括小鵬G9, X9, G6 及P7i 等車型。

隨著小鵬汽車正式進軍香港，森那美汽車宣布，小鵬汽車重點車型，包括最新純電動SUV車型G6 和旗艦純電動七座MPV X9將於5月中旬率先與車迷見面。預計從第3季開始交付。

根據聲明，透過此合作，小鵬汽車將為香港市場的消費者提供最新的智慧電動車，以及包括品牌展廳、售後支持與貫穿購買過程各個階段的全面指導，預計今年第3季開始交付。

小鵬擬於第3季在香港開設小鵬汽車旗艦店，引進最新純電SUV G6 及旗艦純電動七人車X9。

IT之家報導，大陸車企宣布進入港澳等市場的自主品牌，還包括廣汽埃安、哪吒汽車、比亞迪及騰勢、極氪汽車、長城歐拉等。

去年7 月，香港特區政府發言人表示，「在一籃子方案中，會在2035年或以前停止新登記燃油及混合動力私家車。鑑於不斷變化的市場狀況和不斷改變的市場需求，政府已檢討現行的油站地契政策，以確保有充足及可靠的車用燃料供應和充電服務。」