中國推動設備更新以舊換新 將修訂294項國家標準

中國正在大規模推動設備更新和消費品以舊換新。相關部門今天推出配套方案，宣示到2025年將修訂294項國家標準，涉及節能減碳、環保、安全、回收等領域。其中提到，加快提升能耗能效標準，推動汽車標準轉型升級。

中國市場監管報今天發布，近日，中國市場監管總局、國家發改委等7部門聯合印發「以標準提升牽引設備更新和消費品以舊換新行動方案」，就貫徹落實「推動大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案」作出具體安排。

「行動方案」提出實施標準提升行動，加快制修訂節能減碳、環保、安全、循環利用等領域標準，到2025年共完成重點國家標準制修訂294項，藉此有力支撐設備更新和消費品以舊換新。

「行動方案」提出三項工作任務：

一是加快提升能耗能效標準，持續完善汙染物排放標準，加強低碳技術標準攻關，提升設備技術標準水準，築牢安全生產標準底線。今明兩年完成重點國家標準制修訂113項，持續引領設備更新。

二是推動汽車標準轉型升級，加快家電標準更新，強化家居產品標準引領，加大新興消費標準供給。今明兩年完成重點國家標準制修訂115項，有效促進消費品以舊換新。

三是推進綠色設計標準建設，健全二手產品交易標準，提升廢舊產品回收利用標準，完善再生材料品質和使用標準，加大回收循環利用標準供給。今明兩年完成重點國家標準制修訂66項，有力推動產業循環暢通。

「行動方案」的工作目標是：重點領域消費品國家標準與國際標準一致程度達到96%以上，商品和服務品質不斷提高，先進產能比重持續提升，高品質耐用消費品更多進入居民生活。

據發布，「行動方案」明確了相關保障措施，提出要推動標準和政策統籌佈局、協同實施。大力推進綠色產品、高端品質認證。建立消費品質量安全監管目錄，強化產品品質監督抽查。配套推出一批「新三樣」中國標準外文版，推動中國優勢技術、產品、服務走出去。

同時要加強監督檢查，監測評估標準實施成效和問題，扎實推動「行動方案」落地見效，最大程度釋放標準化效能。