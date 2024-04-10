平安信托產品延期兌付 投資者到平安金融中心抗議

大陸平安集團旗下的平安信託產品暴雷，不少投資者9日到深圳的平安金融中心維權抗議。平安信托10日發布聲明致歉稱，受房地產市場整體放緩影響，近期平安信託福寧615號信託計劃宣布延期。

聲明指出，正透過「持續跟進標的項目開發銷售及資金回籠情況、對回購義務人正榮方提起訴訟、推進信託計畫持有的標的股權的轉讓退出等方式積極推進專案處置」。目前公司整體業績穩健、經營狀況良好。

10日社群媒體 X （前推特）帳號 @無王無帝（澳喜特戰旅）發布的影片顯示，受平安信託旗下產品暴雷，不少投資者9日前往位於深圳平安金融中心總部樓下維權抗議。

券商中國報導，平安信託福寧615號集合資金信託計劃，成立於2021年9月29日，募集資人民幣金7.72億元，以股權的形式投資廈門市榮璐置業70%股權，從而間接投資廈門聯正悅名下的「臻華府」專案。而該計劃存續期為30個月，2024年3月29日為信託合約約定到期日。

天眼查APP顯示，廈門市榮璐置業由正榮地產持股51%，平安信託為第二大股東，持股比例為49%。

由於房地產市場仍然低迷，該項目去化速度較慢。截至公告日，臻華府累計銷售218套，銷售款為人民幣5.23億元，去化率（銷售與新增供應的比值,比值越大說明賣得越好）僅約21%。

平安信託對相關投資者表示，由於房地產低迷，項目開發公司正榮地產暴雷，以及銷售資金須進入監管帳戶等原因，截至公告日，該信託計劃尚無現金回收，信託計劃延期至信託財產全部變賣日或存續受益人預期信託利益足額分配之日。

界面新聞報導，平安信託相關人士介紹，平安信託正積極協調專案方加快推進專案施工、銷售以加快資金回籠，確保專案按期完工。同時，公司也對回購義務人正榮方提起訴訟，訴請正榮方支付股權回購價款，同時對正榮地產持有的相關資產予以查封，目前案件正在訴訟程序中。