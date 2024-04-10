債務風險迫在眉睫 金融領域成中共中央巡視重點

中共正在進行新一輪的中央巡視，在債務風險迫在眉睫的背景之下，金融領域成為本次巡視的重點，除了國有銀行等金融機構外，發改委、財政部、住建部、人民銀行等都是巡視對象。

新華社8日報導，中共20屆中央第3輪巡視的對象，包含國家發改委、財政部、商務部、海關總署、國家稅務總局、人民銀行、金監總局、中國證監會、國家外管局、滬深交易所及5大國有商業銀行在內共34家單位黨委（黨組）。

華爾街日報報導分析，金融領域受到關注，顯示在債務風險迫在眉睫的背景下，中共正尋求加強對這一個領域的控制。

在中國各地方政府舉債和擴大支出的熱潮持續多年後，中國的領導人正加強力道，嘗試緩解日益升高的債務風險。中國政府同時在試圖防止房地產市場的長期低迷，演變成系統性金融風險。

報導引述市場分析師指出，這一輪的巡視中，其中一個目的是確保經濟領域技術官僚的步調，與中國最高領導層的政策意向「保持一致」，並且增強對金融風險的監管能力。

中共中央政治局常委、中紀委書記、中央巡視工作領導小組組長李希8日表示，本輪巡視中，要深入瞭解被巡視黨組織履行職能責任，推動「高質量發展」，防範化解重大風險，統籌推進深層次改革和高水準開放等情況。

近年來，隨著中國共產黨加強金融監管並重新確立經濟決策領導地位，中國龐大的金融部門受到了更嚴格審查。去年，中國成立了中央金融委員會，以加強中共對金融業的監督。

報導引述經濟研究機構龍洲經訊（GaveKalDragonomics）中國金融分析師張曉曦1月間發布的一份報告指出，近5年來，金融業一直是中共反腐的目標，每個主要機構和監管部門都有多名高官落馬，「這樣一次次的調查，正促使金融官僚機構更加留意規避風險，更加重視忠實執行政策指令」。