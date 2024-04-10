快訊

羽球亞錦賽／不敵大崛彩恐跌世界第5 戴資穎：允許我難過一下

3場大甲媽遶境看韓國瑜的起落 鹹「瑜」翻生戰2028？

北市再傳疑似虐兒案！1童「硬腦膜出血」 傷勢恐非一兩天造成

聽新聞
test
0:00 / 0:00

馬雲五年來首發長文：AI時代才剛開始 我們正當其時

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
阿里巴巴集團創辦人馬雲。（路透）
阿里巴巴集團創辦人馬雲。（路透）

阿里巴巴集團創辦人馬雲，在阿里內網發表題為「致改革致創新」的帖子，並判斷「三、五年的時間跨度對於互聯網領域而言，猶如一個世紀之久，足以發生翻天覆地的變化，AI時代剛剛到來，一切才剛開始，我們正當其時！」

這是退休後的馬雲，五年來首次長篇幅分享對公司改革創新及未來前景的思考。

新浪科技報導，馬雲在文中高度肯定蔡崇信和吳泳銘組成的新管理層的變革勇氣，稱阿里巴巴已重回健康成長軌道，並支持繼續改革。

馬雲認為，過去這一年阿里最核心的變化，不是去追趕KPI，而是認清自己，重回客戶價值軌道。透過向大公司病開刀，阿里重新回歸效率至上、市場至上，變得簡單和敏捷。

他提到，新管理層「直面問題、直面未來，相信年輕人，對年輕團隊充分授權，對於我們要什麼，不要什麼，做出了果斷清晰的取捨」「不僅是突破昨日固化的戰略，更是打造未來的阿里」。

針對行業未來，馬雲判斷「三、五年的時間跨度對於互聯網領域而言，猶如一個世紀之久，足以發生翻天覆地的變化，AI時代剛剛到來，一切才剛開始，我們正當其時！」

阿里內部人士稱，馬雲在這篇帖文中落款花名「風清揚」，筆調堅定樂觀，「馬老師這些年雖然不在具體管理崗位，但作為創始人，總在公司發展關鍵時刻站出來，給員工解惑、鼓勵」。

阿里巴巴集團 馬雲

延伸閱讀

送女兒赴香港留學！陸媽指3變化直呼「驚喜」：可能就是出去走走的好處

蔡崇信：大陸AI落後2年 高階晶片斷供影響雲業務

任年薪7百萬高管！北京大學帥博士搶當「贅婿」 丈母娘1原因拒絕掀熱議

阿里巴巴董事長蔡崇信家族辦公室 上季大賣這家公司股票

相關新聞

陸CPI年增0.1% 仍陷通縮風險

大陸國家統計局昨公布，三月消費者物價指數（ＣＰＩ）年增百分之零點一，較上月放緩零點六個百分點，遜於市場預期。三月生產者物...

歐盟調查陸風電業補貼 陸商務部批歧視性反傾銷

歐盟與北京的貿易矛盾問題持續升溫。近日，歐盟又宣布對中國風力渦輪機供應商展開反補貼調查，並且發出相關報告。大陸商務部11...

大陸車企轉彎 擬放棄美國市場 有意轉向規模更小、有利可圖的拉美國家

據外媒報導，受到被課徵高關稅、許多競爭對手，以及安全風險調查等重重障礙，比亞迪等大陸車企在面臨更多限制措施之前，考慮放棄...

義退出帶路後 王文濤喊話義副總理：續秉持絲路精神

近日訪歐的大陸商務部長王文濤11日與義大利副總理兼外交部長塔加尼（Antonio Tajani）在義大利維羅納共同主持中...

中義經濟合作混委會 義副總理：歡迎中國電動車赴義投資

據大陸商務部網站今凌晨訊息，大陸商務部長王文濤昨11日與義大利副總理兼外交部長塔亞尼在義大利維羅納共同主持中義經濟合作混...

普華永道：汽車業投資併購將逐漸回暖

普華永道11日發布「2023年中國汽車行業併購活動回顧及未來展望」報告稱，2023年中國汽車行業併購交易金額逾2479億...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。