「兩馬」海上貨運直航啟動 助力閩台跨境電商

載著60噸、價值約人民幣123萬元（新台幣541.2萬元）貨物的「鑫龍996號」貨輪，9日從福州馬尾青州碼頭出發，前往馬祖南竿福澳港。代表福州馬尾—馬祖（簡稱「兩馬」）海上貨運直航航線開通，閩台海上貨運再添「黃金通道」。

中新社報導，該航線主要運輸跨境電商一般貿易貨物，可實現貨物3小時抵達馬祖，未來可由馬祖再轉運至台灣，最快可當日到達，為台灣消費者提供高效、低成本的購物方式。

福州青州集裝箱碼頭副經理陳偉表示，馬尾—馬祖海上貨運直航航線實現常態化營運，預計每周兩個班次，未來還將根據貨主需求情況，適時對航班安排進行調整。

2020年10月，馬尾—台灣跨境電商貨物海運直航專線開通，航行時長12小時，實現馬尾到台北、基隆、高雄等台灣地區主要港口雙向直航的海運幹線物流服務。

馬祖南竿福澳港2022年11月成立海運快線貨物通關專區，為「兩馬」貨運直航提供了先決條件。

馬祖縣長王忠銘表示，馬祖鄉親習慣在網路上購買大陸商品，主要是生活用品、家具、農產品、漁產品等幾大類。海上貨運直航是便捷、快速、經濟實惠的運輸方式，相信會促進兩岸經濟的發展。