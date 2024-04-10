西班牙工業部：有信心幾天內簽署奇瑞在巴塞隆納生產汽車協議

路透社報導，西班牙政府和首席談判代表EV Motors周二表示，中國奇瑞汽車即將達成協議，開始在西班牙生產汽車，這是其在歐洲的第一個生產基地。工業部在聲明中表示，有信心在未來幾天內正式簽署在東北部加泰隆尼亞地區首府巴塞隆納開始生產的協議。

報導稱，總部位於巴塞隆納的電動車公司發言人表示，西班牙代表團本周在中國與奇瑞進行了積極會談後，該交易達成。但奇瑞沒有立即回應置評請求。

加泰隆尼亞地方政府周二表示，其高級商務官員將於週三前往中國與奇瑞高層會面。奇瑞是向歐洲銷售低成本汽車（主要是電動車）的幾家中國汽車製造商之一。該公司今年稍早開始在西班牙銷售汽車。

報導稱，雙方會談的重點是奇瑞在日本汽車製造商日產的西班牙工廠生產汽車。該工廠於2021年關閉，奇瑞在此生產可幫助部分恢復此前因關廠失去的1,600 個工作。

報導稱，路透社3月曾報導，義大利政府正在與奇瑞進行談判，以吸引繼 Stellantis 之後第二家大型汽車製造商進入該國，Stellantis 是一家在西班牙經營多年的跨國集團。義大利一位政府官員周二表示，義大利工業部沒有關於奇瑞如何選擇巴塞隆納建造新工廠的資訊。

一位要求匿名的行業消息人士表示，奇瑞仍與義大利當局保持聯繫，但只收到很少的回饋，他並確認，奇瑞與西班牙的談判正在取得進展。

西班牙工業部拒絕透露西班牙是否向奇瑞提供任何公共援助。不過，報導稱，西班牙今年將舉行兩次招標，要求企業根據歐盟疫情救助資金所謂 PERTE 激勵計劃，為電動車生產申請總計 17 億歐元的貸款和贈款。加泰隆尼亞商務部沒有就潛在公共援助做出回應。

報導稱，日產位於巴塞隆納的主要工廠已部分移交給西班牙電動摩托車製造商 Silence 以及當地工程集團 QEV 和 EV Motors，後者計劃將其打造成電動車中心。EV Motors在三月獲得了該中心的完全企業控制權，並在與奇瑞的談判中發揮了關鍵作用，因為它將在該中心的保護傘下運作。

一位知情人士表示，EV Motors 還計劃以 Ebro 品牌生產皮卡和電動貨車，這可能涉及與奇瑞的潛在生產和商業交易，但未詳細說明。

報導稱，電動車市場正在努力應對中國和歐盟之間激烈的價格戰和貿易緊張局勢，歐盟正在調查中國電動車製造商是否從不公平的政府補貼中受益。在電動車銷售相對較低的義大利或西班牙建立生產能力，將符合奇瑞混合銷售內燃機、混合動力和全電動汽車的策略。