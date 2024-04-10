陸特許經營 鬆綁民企入場門票

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

大陸國家發改委等部門新修訂的《基礎設施和公用事業特許經營管理辦法》8日對外公布，著力解決該領域近年來暴露出的民營企業入場難等問題。

中新社報導，特許經營是政府和社會資本合作（PPP）的兩種主要類型之一，收益主要來自於使用者付費。中國大陸於2014年掀起了一輪PPP熱潮，走向項目收益高度依賴政府付費的另一模式。 　　

中國宏觀經濟研究院投資研究所研究員吳有紅稱，過去近10年間，特許經營模式被虛化弱化，社會資本主動創新、降本增效動力不足。上輪PPP推進中，大陸國有企業尤其施工類央企憑藉施工資質（條件）和業績、融資等優勢獲得更多競爭機會，民營企業參與意願和參與度下降。

為解決該領域突出問題，大陸於2023年11月啟動PPP新機制，明確此類合作全部採取特許經營模式實施，並優先選擇民營企業參與。

對標新要求，修訂後的《管理辦法》將特許經營最長期限延長到40年，鼓勵民營企業通過直接投資、獨資、控股、參與聯合體等多種方式參與特許經營項目，明確特許經營者改善經營管理和改進技術獲得的收益歸其所有。 　　

此次修訂還將促進民間投資作為立法目的在總則中予以明確，新增政府和社會資本共擔風險作為基本原則，要求必須以公開競爭方式選擇特許經營者。專設鼓勵民營企業參與特許經營條款，不同所有制企業融資同等待遇等金融支持措施，加大對民營企業支持力度。 　　

政府履約誠信低是官方著力解決的另一問題。修訂後的《管理辦法》提出將政府機構特許經營協議履行情況納入政務誠信考核評價體系，有關違約失信行為依據相關規定予以認定和懲戒；對於暴露出的拖欠款項、變相審批等問題，明確規定有關公職人員將承擔相應法律責任。 　　

吳有紅認為，修訂後的《管理辦法》將推動特許經營模式全面回歸，為確保PPP項目規範發展、陽光運行奠定制度基礎。

使用者 關公

延伸閱讀

南海情勢升溫！大陸多次挑釁菲律賓爆衝突 美國印太司令：非常憂心

歐盟主席：德國總理訪大陸 有必要討論產能過剩問題

菲律賓示威民眾踐踏習近平肖像 譴責大陸海上侵略

保密到最後一刻！暌違9年「馬習二會」擬10日下午登場

相關新聞

陸進博會 參展企業逾600家

中國國際進口博覽局副局長吳政平8日透露，截至目前，第七屆中國國際進口博覽會（進博會）簽約面積已超24萬平方公尺，簽約企業...

陸特許經營 鬆綁民企入場門票

大陸國家發改委等部門新修訂的《基礎設施和公用事業特許經營管理辦法》8日對外公布，著力解決該領域近年來暴露出的民營企業入場...

寧德時代發表全球首款5年零衰減鋰電池儲能產品

寧德時代9日發表儲能新產品─天恒儲能系統，可實現5年容量0衰減，5年功率0衰減，並可大規模量產交付，是全球長壽命鋰電池的...

這檔港股15分鐘暴跌99％ 百億市值瞬間灰飛煙滅

港股天瑞水泥在9日收盤前最後15分鐘暴跌99.04%，總市值由超港幣140億元蒸發至僅剩港幣1.4億元，如此放量閃崩受到...

華為黑科技亮相 人臉識別鎖新品上市「加強AI功能」

華為又有黑科技亮相，華為智慧門鎖系列9日推出新款人臉識別鎖—華為智慧門鎖 Plus。這也是華為智慧門鎖系列繼2022年上...

搶小米汽車鋒頭？華為智界S7汽車將改款上市 4月11日亮相

華為公司9日宣布將在4月11日舉行春季溝通會，其海報顯示智界S7汽車及華為筆電Mate Book將會亮相。尤其智界S7被...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。