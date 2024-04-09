傳與華為合作打造智駕方案 知情人士：豐田預定在北京車展官宣
大陸汽車市場傳出，豐田將搭載華為智慧駕駛硬體方案，這是華為拿下的第一家日系車廠，軟體算法則由大陸自動駕駛獨角獸Momenta提供。知情人士透露，豐田預定在北京車展宣布具體計畫。
科創板日報報導，華為人士表示：「目前沒有得到相關訊息。」豐田和 Momenta 也未回覆置評請求。
據悉，華為與車企的合作模式有三種，分別為零部件供應模式、HI模式（Huawei Inside）和智選車模式（鴻蒙智行）。若合作屬實，二者的合作更偏重於供應商模式。
每日經濟新聞報導，乘聯會秘書長崔東樹指出，日系品牌意識到在大陸市場的短板，正加速學習融合，追趕大陸汽車市場的智慧化浪潮，而與華為進行合作無疑是很好的嘗試。
豐田與華為的合作並非無跡可尋。今年3月剛上市的廣汽豐田全新第9代凱美瑞，便加入了華為生態的賦能。根據官方介紹，全新第9代凱美瑞的車機系統由廣汽豐田與華為共同打造，全系標配華為Hicar。
廣汽豐田之外，一汽豐田旗下全新普拉多（Prado），也傳出將搭載華為深度賦能的智慧座艙的消息。這款新車將於今年北京車展期間公開亮相。
而自動駕駛公司Momenta，也與豐田有淵源。早在2020年3月，Momenta曾宣布，與豐田建立戰略合作關係，將為豐田提供基於攝影機視覺技術的高精度地圖及即時更新服務，共同在大陸推廣和實現豐田的自動化地圖平台（AMP）商業應用。
之後，在2021年3月，Momenta宣布完成總額5億美元的C輪融資，豐田則是戰略投資者。
實際上，在智慧化和電動化的大陸市場，豐田正積極與本土企業展開合作。例如，2020年，豐田就與比亞迪成立了資公司比亞迪豐田電動車科技有限公司，雙方合作開發的首款純電產品bZ3已量產上市。在2024北京車展期間，雙方合作開發的第二款車型的量產版也將正式導入，並由一汽豐田生產銷售。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言