傳與華為合作打造智駕方案 知情人士：豐田預定在北京車展官宣

大陸汽車市場傳出，豐田將搭載華為智慧駕駛硬體方案，這是華為拿下的第一家日系車廠，軟體算法則由大陸自動駕駛獨角獸Momenta提供。知情人士透露，豐田預定在北京車展宣布具體計畫。

科創板日報報導，華為人士表示：「目前沒有得到相關訊息。」豐田和 Momenta 也未回覆置評請求。

據悉，華為與車企的合作模式有三種，分別為零部件供應模式、HI模式（Huawei Inside）和智選車模式（鴻蒙智行）。若合作屬實，二者的合作更偏重於供應商模式。

每日經濟新聞報導，乘聯會秘書長崔東樹指出，日系品牌意識到在大陸市場的短板，正加速學習融合，追趕大陸汽車市場的智慧化浪潮，而與華為進行合作無疑是很好的嘗試。

豐田與華為的合作並非無跡可尋。今年3月剛上市的廣汽豐田全新第9代凱美瑞，便加入了華為生態的賦能。根據官方介紹，全新第9代凱美瑞的車機系統由廣汽豐田與華為共同打造，全系標配華為Hicar。

廣汽豐田之外，一汽豐田旗下全新普拉多（Prado），也傳出將搭載華為深度賦能的智慧座艙的消息。這款新車將於今年北京車展期間公開亮相。

而自動駕駛公司Momenta，也與豐田有淵源。早在2020年3月，Momenta曾宣布，與豐田建立戰略合作關係，將為豐田提供基於攝影機視覺技術的高精度地圖及即時更新服務，共同在大陸推廣和實現豐田的自動化地圖平台（AMP）商業應用。

之後，在2021年3月，Momenta宣布完成總額5億美元的C輪融資，豐田則是戰略投資者。

實際上，在智慧化和電動化的大陸市場，豐田正積極與本土企業展開合作。例如，2020年，豐田就與比亞迪成立了資公司比亞迪豐田電動車科技有限公司，雙方合作開發的首款純電產品bZ3已量產上市。在2024北京車展期間，雙方合作開發的第二款車型的量產版也將正式導入，並由一汽豐田生產銷售。