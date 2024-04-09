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陸市場監管總局 直播帶貨須說明：誰在帶貨、帶誰的貨

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸市場監理總局執法稽查局局長況旭強調，「直播帶貨必須說清楚「誰在帶貨」、「帶誰的貨」，這也是營銷的前提和底線。」（圖／取自中國網）
大陸市場監理總局執法稽查局局長況旭強調，「直播帶貨必須說清楚「誰在帶貨」、「帶誰的貨」，這也是營銷的前提和底線。」（圖／取自中國網）

大陸直播電商市場規模近來持續成長，但也衍伸出不少爭議。大陸市場監管總局執法稽查局長況旭9日表示，直播帶貨由於「台前幕後」主體多，「人貨場」鏈條長，「線上線下」管理難，消費者舉證難，導致虛假行銷、貨不對板、退貨困難等問題較為突出。他強調，直播帶貨必須說清楚「誰在帶貨」、「帶誰的貨」，這也是行銷的前提和底線。

據中國網消息，大陸國務院新聞辦9日舉行國務院政策例行吹風會，說明「中華人民共和國消費者權益保護法實施條例」有關情況。市場監理總局執法稽查局局長況旭表示，直播帶貨創新消費場景，豐富消費供給，但由於「台前幕後」主體多，「人貨場」鏈條長，「線上線下」管理難，消費者舉證難，導致虛假行銷、貨不對板、退貨困難等問題較為突出。

況旭提到，近五年，大陸直播電商市場規模成長10.5倍。與此同時，投訴舉報的增幅高達47.1倍，明顯高於傳統電商，顯示發展和規範仍不平衡。「條例」對網路消費作了五個方面的規定，針對直播的特色和突出問題，條例也做出多方面規範。

在強化資訊揭露方面，況旭指，「條例」規定經營者透過網路、電視、電話、郵購等方式提供商品服務的，應在其首頁、視訊畫面、語音、商品目錄等處以顯著方式標明或說明其真實名稱和標記。由其他經營者實際提供商品服務的，也應向消費者提供該經營者的名稱、經營地址、聯絡方式等資訊。

他強調，「直播帶貨必須說清楚『誰在帶貨』、『帶誰的貨』，這也是營銷的前提和底線。」

況旭表示，「條例」規定，直播行銷平台業者應建立健全的消費者權益保護制度，明確消費爭議解決機制。發生消費爭議的，直播平台經營者應當根據消費者的要求提供直播間運營者、直播營銷人員相關信息，及相關經營活動記錄等必要的訊息。「三無產品」往往是經營者名稱、地址、聯絡方式都沒有，平台應嚴格落實身分核驗和日常管理責任，在發生消費爭議時，積極協助消費者權益，實際改善售後體驗。

在規範行銷行為方面，況旭說，直播間經營者、直播行銷人員發布的直播內容構成商業廣告的，應當依照「廣告法」相關規定履行廣告發布者、廣告經營者或廣告代言人的義務。「條例」將規範性文件「網路直播行銷管理辦法」中的相關內容提升為法定義務，明確了平台、直播間和主播「人人有責任」。

況旭還表示，下一步，將大力展開民生領域「鐵拳」行動、守護消費專項執法行動，瞄準霸王條款，「糾正一批、查處一批、曝光一批」，以實際改善消費體驗。

圖為大陸市場監理總局執法稽查局局長況旭。（圖／取自中國網）
圖為大陸市場監理總局執法稽查局局長況旭。（圖／取自中國網）

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