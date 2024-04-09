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王文濤：白蘭地反傾銷調查無關歐對華電動車調查

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸商務部長王文濤8日與法國經濟財政部長勒麥爾會面時表示，中國對白蘭地市場展開的調查，與歐盟對中國電動車展開的調查無關。（圖／取自大陸商務部網站）
大陸商務部長王文濤8日與法國經濟財政部長勒麥爾會面時表示，中國對白蘭地市場展開的調查，與歐盟對中國電動車展開的調查無關。（圖／取自大陸商務部網站）

中國大陸商務部部長王文濤近日在歐洲進行訪問。當地時間8日，王文濤與法國經濟財政部長勒麥爾（Bruno Le Maire）會晤。法新社引述法國財政部消息人士指出，王文濤對勒麥爾表示，中國對白蘭地市場展開的調查，與歐盟對中國電動車展開的調查無關。他並稱，中國業界提出的反傾銷調查正在進行，但這不一定會導致反傾銷關稅落地。

據中國商務部新聞辦公室9日新聞稿，王文濤8日與法國白蘭地企業和行業協會座談，就法國白蘭地業對華合作情況進行交流。王文濤指出，中方對歐盟白蘭地反傾銷調查，不針對任何特定的歐盟成員國，不預設調查結果，中方將依據中國法律和世貿規則公開透明開展調查，充分保障利害關係方權利。

王文濤還表示，今年是中法建交60周年，中法經貿合作前景廣闊，中方願加強與法國工商界合作，促進中法經貿關係穩定發展。中國擁有超大規模市場優勢，消費潛力大。 2024年是中國「消費促進年」，消費者對優質進口產品的需求將進一步提升。歡迎法國企業積極參與，分享中國發展機會。

此外，新聞稿提到，法國干邑協會、法國雅文邑協會、法國葡萄酒及烈酒出口商聯合會等三家產業協會及保樂力加、路威酩軒、人頭馬君度等五家企業負責人參加座談會。與會代表稱，願積極配合中方調查程序，並持續深耕中國市場。

另，據路透消息，王文濤近日赴歐訪問，試圖扭轉美歐對中方電動車產業和政策看法。王文濤7日在法國巴黎召開「在歐中資電動汽車企業圓桌會」時也強調，美歐對中方「產能過剩」的指責毫無依據，並稱中方電動車企業「不是依靠補貼取得競爭優勢」，中方將積極支持企業維護自身合法權益。

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反傾銷 歐盟 法國 電動車

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