周大福奪佐丹奴經營權

香港知名黃金零售商周大福自2011年成為香港服飾集團佐丹奴國際最大單一股東後，如今正式拿下佐丹奴的經營權。佐丹奴日前召開股東特別大會上通過七項管理層人事任免建議決議案。而表決結果提到，七項決議案均獲約66%票數表決贊成通過，象徵佐丹奴國際的管理層正式變天。

據和訊網報導，香港服飾集團佐丹奴3日會議，是要對公司第一大股東由周大福間接控股的Sino Wealth International Limited於2月提出的七項相關管理層人事任免建議決議案進行表決。會後，佐丹奴管理階層發生重大變動，原董事會主席兼行政總裁劉國權被罷免，同時，董事會成員增至11人，其中新增多位周大福相關成員。

界面新聞提到，第1項至第5項決議案提出的董事會成員變更在股東特別大會結束後即刻生效。顯示佐丹奴原董事會主席兼行政總裁劉國權被罷免董事職務，並自動不再任董事會主席及其所有職務。同時，Colin Melville Kennedy Currie被委任為執行董事。周大福企業主席鄭家純女兒鄭志雯、兒子鄭志亮為非執行董事，黃偉德為獨立非執行董事。

由於劉國權已被罷免董事和行政總裁職務，自動不再出任主席，董事會5日舉行會議選出新主席為曾安業，執行董事Colin Melville Kennedy Currie為行政總裁，調任前非執行董事李志軒為執行董事，三人獲委任在董事委員會中職務。