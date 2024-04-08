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陸遊戲審批 本月共14款進口網路遊戲獲批

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸國家新聞出版署8日晚更新2024年進口網路遊戲審核訊息，新增14款遊戲。其中包括4款客戶端遊戲、1款行動兼客戶端遊戲、3款遊戲機（Switch及複合載具）遊戲，其餘6款為行動遊戲。中新社
大陸國家新聞出版署8日晚更新2024年進口網路遊戲審核訊息，新增14款遊戲。其中包括4款客戶端遊戲、1款行動兼客戶端遊戲、3款遊戲機（Switch及複合載具）遊戲，其餘6款為行動遊戲。中新社

繼上次公布網路遊戲結果時隔兩個月後，大陸官方於8日公告2024年4月進口網絡遊戲審批結果，4月有14款遊戲獲批版號，截至目前，累計共46款遊戲獲批，超過去年同期的27款。其中，騰訊出版的《洛克人11》，完美世界出版的《乖離性百萬亞瑟王：環》也在本次名單之列。

據大陸國家新聞出版署網站，8日晚間，大陸國家新聞出版署更新了2024年進口網路遊戲審核訊息，表格上新增14款遊戲。其中，包括4款客戶端遊戲、1款行動兼客戶端遊戲、3款遊戲機（Switch及複合載具）遊戲，其餘則為6款行動遊戲。

公告中顯示，本次所新增的14款遊戲涉及上市公司主要有：騰訊的《洛克人11》、完美世界的《乖離性百萬亞瑟王：環》、吉比特旗下雷霆遊戲的《王都創世錄》、東方明珠的《命運重啟》《侍魂曉》，以及中國移動旗下咪咕互娛的《刺蝟索尼克團隊賽車》等在列。

財聯社指出，此次獲批新遊主要以日本IP遊戲為主。其中，《乖離性百萬亞瑟王：環》是由日本遊戲大廠SQEX授權，完美世界遊戲開發的知名二次元「百萬亞瑟王」IP系列新作。而完美世界根據另一個日本國民級IP打造的手遊《女神異聞錄：夜幕魅影》並將於4月12日公測。

另外，公告中的《刺蝟索尼克團隊賽車》、《寶可夢走吧！伊布》、《合金彈頭：指揮官》、《洛克人11》等新遊亦都是來自日本著名遊戲廠商的老牌IP系列。

遊戲產業分析師張書樂表示，跨端遊戲不斷湧現，遊戲產業趨勢正走向多端互通。同時，進口IP明顯偏重於國外成熟的國民遊戲，或將進一步加劇遊戲產業在IP、玩法上的競爭。另有機構人士認為，目前版號發放節奏基本上趨於穩定，市場儲備較充足，趨勢可望延續。

據悉，截至目前，大陸方官2024年已累計下發了46款進口遊戲版號核准，超過去年同期的27款，且去年首批進口遊戲版號在3月發放，第二批則在8月發放。若加上大陸國產遊戲，年初至今共有379款新遊被核准。

日本 洛克 網路遊戲

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