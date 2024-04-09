清明部分城市 樓市熱度升

今年清明小長假期間，中國部分城市房地產市場情緒略有修復，二手房市場表現好於新房。

中新社報導，諸葛數據研究中心7日發佈的一份報告顯示，今年清明假期（4月4日至6日），北京等中國重點6城二手住宅成交596套，較2022年清明假期、2023年清明假期分別上漲87.42%、46.08%。其中，青島、深圳、無錫、東莞、佛山五城二手住宅成交量漲勢均較為強勁。

新房市場冷熱分化明顯，總體活躍度不及二手房市場。根據中指研究院監測，2024年清明假期期間，中國20個代表城市新房日均成交面積較2022年清明假期下降31%。但上海新房銷售面積較2022年假期明顯增長。

諸葛數據研究中心也觀察到，上海、佛山、溫州三城今年清明假期新房成交表現好於2022年，其中，上海成交量翻倍，總成交量由2022年同期144套增長至290套。近期，在適度寬鬆的購房環境及優質改善新盤的推動下，上海新房成交出現明顯回溫。

中指研究院市場研究總監陳文靜表示，清明小長假期間部分城市市場情緒略有修復，但冷熱分化明顯。如北京、青島、鄭州等城市新房市場在政策帶動下項目到訪量增加；而武漢、南京等多地市場觀望情緒仍在延續。

她認為，隨著房地產供需兩端政策持續優化調整，購房者置業意願或將迎來溫和修復，疊加「白名單」項目融資落地見效，項目建設推進也有利於提振市場信心，進而帶動新房銷售邊際好轉，4月重點城市新房銷售量或保持一定規模。