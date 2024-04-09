上海3大先導產業 出口增速
據上海海關7日發佈統計數據，2023年2月至2024年2月，上海集成電路（半導體）、電動載人汽車、生物醫藥合計出口3732.7億元（人民幣，下同），同比增長14%，拉高上海外貿出口整體增速2.3個百分點。
中新社報導，集成電路、生物醫藥等先導產業是上海發展新質生產力的重要載體，上海海關統籌監管與服務，探索打造具有競爭力的海關監管制度模式，助力現代化產業體系建設。 報導稱，建立進口危險化學品「白名單」制度，對企業進口的防反射薄膜生成液、光刻膠和聚醯亞胺等進口自用原材料探索實施檢驗便利化措施，減少取樣送檢比率。這是去年12月上海海關正式對外發佈的集成電路產業監管創新措施之一，該措施首批試點企業通關速度提升了90%。
聚焦高風險特殊物品「進得來」和「管得住」難題，上海海關會同地方政府相關部門建立「進出境特殊物品聯合監管機制」等創新制度，通過跨部門協作突破生物醫藥產業發展遇到的政策制度瓶頸。目前已有徠博科、藥明康德、復星凱特等15家企業納入進出境特殊物品聯合監管機制試點範圍。
回應集成電路、新型顯示器件、維修用航材等企業生產物料因進口量大、批次多、產線周轉較快對通關時效要求高的訴求，上海海關推出更高效的減免稅管理方式—「ERP聯網申報+快速審核」模式，有效提升了申報便捷性、準確性和審核效率。今年一季度，上海海關已通過該模式為企業快速辦理「徵免稅確認通知書」3000餘份，幫助集成電路等企業減免稅款近8300萬元。
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