福州186個重大項目 集中開工

福建福州市7日舉行2024年第二季度集中開工活動，有186個重大項目集中開工，總投資1238億元（人民幣，下同），涉及兩岸融合發展示範區的多個建設項目，及中國—印尼「兩國雙園」項目建設、新能源產業、數字經濟等多個領域。

中新社報導，在集中開工的這些重大項目中，產業項目108項，總投資594億元；社會民生項目37項，總投資321億元；基礎設施項目41項，總投資323億元。

當中兩岸融合發展目前是福州穩投資的發力點之一。作為兩岸融合發展的重要載體，環馬祖澳濱海旅遊度假區建設再迎新進展，東洛島全域旅遊開發建設項目、黃岐鎮古石村基礎設施暨鄉村旅遊配套項目開工。其中，位於福州市連江縣苔菉鎮東北部的東洛島全域旅遊開發建設項目，總投資約1.26億元，將深入挖掘漁村文化內涵，突出地域特色，打造漁家樂餐廳、木屋、觀景平台、木棧道，以及特色海上體驗項目、農家體驗採摘園等相關附屬配套設施。

中共中央台辦、中國國家發展改革委3月19日曾在福建平潭共同舉辦福建省深化兩岸融合發展座談會。會議強調，將支持福建省打造國際一流營商環境，制定促進閩台融合放寬市場准入特別措施的意見，推動閩台產業合作走實走深。福建省要著力打造兩岸社會融合、經濟融合、情感融合「三大示範樣板」，積極構建全域融合新格局。

此外，新開工的中國—印度尼西亞經貿創新發展示範園區食品產業園（一期）項目，將建設工業標準化廠房、食品電商中心、冷庫等設施亦是開工項目重中之重。

近一年多來，中印尼「兩國雙園」項目建設持續跑出加速度，正成為福州穩投資擴開放的新引擎。在今年4月2日舉辦的世界福清同鄉聯誼會第九屆主席團就職慶典大會暨中印尼「兩國雙園」推介會上，中印尼「兩國雙園」集中簽約10個項目，涉及科技、金融、農業、地產等領域。

福建省委常委、福州市委書記林寶金2日當天赴福州福清調研中印尼「兩國雙園」建設時強調，要全力以赴抓項目、促投資、穩增長，加快建設一帶一路新旗艦項目；高標準推進園區規劃設計、開發建設、國際合作等，持續擴大優勢。