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小米SU7剛交車就傳出掉漆、保險槓變型 登上網路熱搜

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
網友指稱，小米SU7的設計有問題，座椅容易撞上化妝鏡，並使化妝鏡碎裂。（圖／取自微博）
網友指稱，小米SU7的設計有問題，座椅容易撞上化妝鏡，並使化妝鏡碎裂。（圖／取自微博）

小米電動車SU7上市短短幾天時間，就傳出獲得超過10萬筆訂單。不料，小米剛向首批買家交車數日，除了在大陸各地接連發生交通事故，如今更有車主投訴新車掉漆、座椅容易撞碎化妝鏡、保險桿一壓就變型等品質問題。

根據微博上的消息，7日，有網友發布影片稱，小米SU7座椅會撞碎化妝鏡，批評SU7原始設計有缺陷，消息因此登上熱搜。對此，小米汽車線上服務中心客服表示，暫時未接到相關反饋，剛了解到這個情況，會如實上報。

還有車主在社交平台反映SU7有掉漆的問題。廣東莫女士發文稱，購買小米SU7創始版汽車，還未完成交車已經掉漆，小米宣稱只能補好漆賠償5,000 積分（可在小米商城購買等於500元物品）後正常交付。但遭到車主莫女士拒絕。

小米後來再提出賠最高2萬積分的解決方案，但拒絕更換新車的要求，並稱就算退車訂金也沒法退。莫女士依然不同意小米的說法，堅持要求更換新車。

對此，小米汽車客服表示，車主不能更換新車，重新訂購也需要等很長時間。可以和交付中心協商，後續會推出相關政策解決此類糾紛。深圳小米交付中心工作人員則表示，事件涉及車主隱私問題，會有交付中心負責人對接處理。

稍早，有大陸網民拍片反映，只要用輕輕一壓，就能把SU7的車頭保險桿給壓到變型，質疑小米的造車技術和品質大有問題。有網友形容這根本是「橡皮車」，但也有網友反指，其材料旨在吸震緩衝。另有網友呼籲，小米應公布SU7的撞擊測試數據，讓消費者安心。

小米SU7尚未完成交車的新車，車頭竟然就已經出現掉漆。（圖／取自微博）
小米SU7尚未完成交車的新車，車頭竟然就已經出現掉漆。（圖／取自微博）
有網友上傳影片，指稱小米SU7的前保險槓，輕輕一壓就會陷下去。（圖／截自微博影片）
有網友上傳影片，指稱小米SU7的前保險槓，輕輕一壓就會陷下去。（圖／截自微博影片）

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