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小米SU7掉漆又夾手 雷軍：拿放大鏡看的問題都不是問題

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
小米電動汽車SU7於3日首批車主交車後，卻陸續傳出設計及品質不佳等問題。（中新社）
小米電動汽車SU7於3日首批車主交車後，卻陸續傳出設計及品質不佳等問題。（中新社）

小米首款電動車「SU7」上市後話題不斷，3日首批車主風光交車不到幾天，近日卻陸續傳出小米汽車設計不良、品質不佳、客訴未果等問題，引發網友熱議。

社群平台X上流傳多部影片，一名男子於小米汽車交貨中心測試車尾防夾功能，電動尾門的設計為一旦感測到障礙就會自動反向彈開，然而該名男子的手卻在測試時被車尾死死夾住；有網友輕輕施力便將車頭保險桿壓到變形；另有網友使用的汽車充電器卡在接頭，花了30分鐘還是拔不下來。

因SU7與保時捷在外型和風格上極為相似，網友發文時不忘調侃道，「不愧是『米時捷』」。

廣東深圳一名女子7日則在微博發文表示，自己購買小米SU7創始版汽車，還未交貨就被客服告知因運輸過程發生碰撞，造成汽車引擎蓋掉漆，對方提出補漆後補償小米網站購物5000點數（約等同於人民幣500元），遭該名女子拒絕，堅持更換新車，對方卻表示不能更換新車，訂金也沒辦法退還。

針對這起事件，小米汽車客服表示，「不能更換新車，重新訂購也需要等很長時間，可以和交付中心協商，後續會出台相關政策解決此類問題。」

面對網友對SU7品質的質疑，小米集團執行長雷軍發文回應，「大家現在都是拿著放大鏡來看小米SU7，我們壓力很大，但很多拿放大鏡看的問題，可能都不是問題，大家有空仔細看一下。」

客服 小米汽車

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