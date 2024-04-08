快訊

花蓮強震後首上課日 宜蘭澳花國小教室天花板崩落災況曝

丈夫中風三次、得八個癌症 她是如何撐過22年的照護者生活？

黃光國教授萬言書批教改都說中 李家同拋解方：恢復聯招

聽新聞
test
0:00 / 0:00

營收與獲利持續下滑 大陸銀行、券商掀減薪潮

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
受營收與獲利持續下滑影響，大陸銀行與證券公司掀起降薪潮。（中新社）
受營收與獲利持續下滑影響，大陸銀行與證券公司掀起降薪潮。（中新社）

中國經濟不振，降薪已成為大陸銀行、券商常態。根據多銀行及券商近日公布的2023年財報，有21家銀行去年營收共計按年下滑4%，薪酬總額雖微升2.3%，但增幅大大收窄。其中，銀行高層降薪幅度大，平安銀行高層降薪幅度更逾4成，多家銀行公布績效薪酬追索扣回情況。

此外，過去以高薪著稱的券商行業也出現降薪潮，22家券商管理層薪水按年減少逾一成，行業龍頭中金公司員工人均年薪一年縮水近人民幣12萬元（約合新台幣52.8萬元）。

上海第一財經指出，大陸13家全國性商業銀行去年薪酬總額為人民幣8697.7億元，與2022年同期相比雖然增長了2.3%，但比2022年5.9%的增幅收窄。13家銀行去年人均薪酬人民幣38.3萬元？其中，人均薪酬最高的依舊是招商銀行，達57.4萬元，相當於月薪人民幣4.8萬元，按年增長1.6%。

數據顯示，不少銀行在年報中披露績效薪酬追索扣回的相關情況。招商銀行去年向4,415名員工執行該計劃，總金額高達4,329萬元，相當於平均每個員工扣9,805元。

另，財報顯示，去年大陸銀行管理層平均降薪達13%，平安銀行高層降薪幅度更超過40%，招商銀行、民生銀行高層降薪幅度也超過了30%，重慶銀行、渝農商行、郵儲銀行、工商銀行、光大銀行的高層也都降薪超過10%。

另據財新網報導，大陸多家證券公司的財報也顯示，受營收及淨利潤在2022年低基數的基礎上繼續下滑，券商令人羨慕的高薪已不復以往。中金公司徹底告別人均百萬的歷史，員工人均年薪已下跌至人民幣70.4萬元，按年縮水近人民幣12萬元，成為22家券商中降薪幅度最大的一間。

人民幣 券商 績效

延伸閱讀

華為推三折機最快季底問世 大立光、富世達、兆利等受惠

救房市新招？大陸建商喊「購房買一送一」 買北京小間送煙台大間

每公克衝破3110元 為何大陸金價頻創新高？分析指這些因素共同推動

大陸清明出遊熱！國內旅遊消費高於疫前 出國10大熱門地曝光

相關新聞

人行推科創再貸款 額度破2兆元

自去年底中共中央金融工作會議提出要做好「五篇大文章」後，中國人民銀行（大陸央行）陸續宣布相關措施。人行7日宣布，設立科技...

營收與獲利持續下滑 大陸銀行、券商掀減薪潮

中國經濟不振，降薪已成為大陸銀行、券商常態。根據多銀行及券商近日公布的2023年財報，有21家銀行去年營收共計按年下滑4...

陸商務部長巴黎召集中資電動車廠開會 駁斥產能過剩指責

中國商務部長王文濤周日抵達巴黎，主持召開在歐中資電動汽車企業圓桌會。據大陸商務部發布的新聞稿，王文濤指稱，美歐等關於中國...

華為P70手機「未發先售」底氣何在？大陸消費者就是實力最佳證明

華為P70手機傳出可能仿造Mate 60 Pro的方式「未發先售」，導致部份華為粉絲及黃牛開始在華為線下門店「蹲守」，避...

中國房企碧桂園：境外債務重組程序有積極進展

陷入債務危機的中國房企碧桂園控股有限公司表示，公司在建立境外債務重組程序上取得積極進展，且正在有序地推進

王文濤：美歐指責中國電動車業「產能過剩」毫無根據

中國大陸商務部長王文濤周7日在法國巴黎主持在歐中資電動汽車企業圓桌會。王文濤指出，中國電動車企業不是依靠補貼取得競爭優勢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。