陸上月外匯存底增加 連17月加碼黃金儲備

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導

▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報

中國人民銀行昨（7）日公布，截至2024年3月底，中國大陸外匯存底規模為3兆2,456.6億美元，較2月底的3兆2,258.2億美元，增加198.4億美元，月增0.62%。

大陸國家外匯管理局表示，2024年3月，受主要經濟體貨幣政策及預期、宏觀經濟數據等因素影響，美元指數走高，全球金融資產價格總體上漲。匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用，當月外匯存底規模上升。

外匯局指出，大陸經濟回升向好的態勢不斷鞏固增強，長期向好的基本面不會改變，將為外匯存底規模保持基本穩定提供支撐。

值得注意的是，全球金價持續攀高無礙於北京當局持續買進黃金。中國人民銀行昨天公布的最新資料顯示，中國大陸3月底黃金儲備達7,274萬盎司，相較2月底的7,258萬盎司增加16萬盎司，顯示中國大陸官方已經連續第17個月增加黃金儲備。

有分析指出，人行這項行動展示其對黃金這項傳統避險資產的持續重視。尤其在當前全球金融市場不確定性增加的背景下，黃金作為一種價值儲存工具和風險對沖手段，對國家金融安全具有重要意義。

東方金誠首席宏觀分析師王青認為，年初以來多國央行仍在繼續增持黃金，地緣政治風險的上升及全球貿易環境的高不確定性，讓各國央行更加重視黃金儲備，資料顯示，近兩年各國央行增持黃金帶來的需求已占市場總體需求的25%左右。

中國人民銀行 外匯 黃金

延伸閱讀

今年漲幅已達11%！金價上看3,000美元 策略師：別怕現在進場買進

0403花蓮大地震 基隆市區黃金三角窗老屋磚柱震斷 市府拆除斷後患

金價飆漲 阿嬤整包黃金埋土裡忘記在哪 鄉長出動這支幫找到

大陸金價再創新高 黃金股ETF漲停

相關新聞

人行推科創再貸款 額度破2兆元

自去年底中共中央金融工作會議提出要做好「五篇大文章」後，中國人民銀行（大陸央行）陸續宣布相關措施。人行7日宣布，設立科技...

華為P70手機「未發先售」底氣何在？大陸消費者就是實力最佳證明

華為P70手機傳出可能仿造Mate 60 Pro的方式「未發先售」，導致部份華為粉絲及黃牛開始在華為線下門店「蹲守」，避...

從投行看大陸／個人股東從公司借款稅務風險分析

股東從公司借款跨期未還是大陸稅務局近期查稅重點。

飾金強漲 一天一個價

隨著國際金價的持續上漲，大陸黃金零售價格也不斷飆高。繼本月3日首飾金價突破每克人民幣700元大關後，6日，周生生、老廟黃...

陸上月外匯存底增加 連17月加碼黃金儲備

中國人民銀行昨（7）日公布，截至2024年3月底，中國大陸外匯存底規模為3兆2,456.6億美元，較2月底的3兆2,25...

清明連假 「小城」機票預訂增7成

今年清明假期，中國大陸國內旅遊市場再次掀起熱潮。大陸在線旅遊平台去哪兒6日披露的數據顯示，今年假期期間大陸熱門景區門票預...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。