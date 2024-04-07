大陸車市太捲了！福斯CEO坦言未做好準備：目前無法保持領先

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大陸汽車市場競爭激烈，福斯（陸稱「大眾」）汽車集團CEO布魯姆（Oliver Blume）近日接受德媒法蘭克福匯報（FAZ）專訪時坦言，在大陸電動車市場上，福斯汽車沒有做好準備，「目前無法保持領先地位」。福斯在電動車領域「跟不上」快速增長的大陸市場。

據路透報導，布魯姆表示，福斯汽車希望避免為其在中國的市占率設定為「烏托邦式」的目標，在激烈競爭環境下，能有超過10%的市佔率，這個成績已然「非常可觀」。

至於談及福斯大陸市場份額持續下降時，布魯姆說，「2023年大眾汽車集團仍是中國最大的汽車製造商。但確實，目前我們（在大陸市場）的電動汽車無法保持領先地位。」

他坦言，福斯沒有為大陸電動汽車領域的強勁增長做好準備，但該品牌未來幾年將發布的新車型將改善目前地位，對此福斯進行了徹底的分析和改進。

據了解，福斯長期以來一直是大陸最暢銷的汽車品牌，但去年已被大陸的競爭對手比亞迪所超越。大陸上海報業集團旗下網媒《界面新聞》指出，2023年，福斯汽車整體交車量為924萬輛，年增12%。而全年在華累計交付量為323.6萬輛，年增僅1.6%。同時，福斯汽車在中國的市占率已從2018年的18%，降至2023年的14%。

對於福斯未來在中國市場的前景，布魯姆強調，大陸新電動汽車製造商不斷蜂湧而出，競爭激烈，因此福斯不應對此抱有「烏托邦式」的期望。但他仍期盼，福斯能「繼續成為中國最成功的外國汽車製造商，並躋身中國（大陸）汽車製造商的前三名。」

布魯姆此一說法與福斯集團（中國）董事長兼執行長貝瑞德此前的說法不謀而合。貝瑞德曾表示，福斯的目標是要維持在大陸國際汽車製造商第一的地位，以及維持在中國市場排名前三。

為跟上大陸同行電動車發展腳步，福斯在大陸近來下足功夫，進行大量的投資和本土化合作。去年7月，福斯集團宣布向大陸造車新勢力之一的小鵬汽車增資約7億美元，雙方將針對中國大陸的中型車市場，共同開發兩款大眾品牌的電動車型。消息指出，首款車型計劃將於2026年上市。

值得注意的是，福斯汽車集團財務長安特利茲（Arno Antlitz）去年底曾警告，在推出新車型前，福斯汽車在電動車市場的份額可能下降。

與此同時，德國總理蕭茲本月即將訪華，BMW、賓士等多家德國企業高管將組「德企天團」隨行，福斯亦透露將於4月底到北京參加活動。目前，隨行的公司高層名單尚未最終敲定，但有消息指至少已有數十人確認參加。