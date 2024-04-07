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美將出招 打擊陸跨境電商

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導
母公司為大陸電商拚多多的Temu、流行時尚購物平台希音（Shein）等被指利用商品免關稅優惠，取得「不公平獲利」。(路透)
母公司為大陸電商拚多多的Temu、流行時尚購物平台希音（Shein）等被指利用商品免關稅優惠，取得「不公平獲利」。(路透)

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美國將打擊大陸電商巨頭拚多多旗下的Temu和希音（SHEIN）等跨境電商平台，他們被指利用貿易漏洞取得「不公平獲利」，直接發送給美國消費者的低價值包裹不僅免除關稅，且幾乎不經審查地就可流入美國市場。

華爾街日報報導，美國國土安全部近日指出，「小額豁免」（de minimis exemption）發貨，通常直接發送給美國消費者的低價值包裹將受到更嚴格的審查，包括調查進口貨物是否違反了美國的強制勞動禁令。

此舉是更廣泛打擊非法服裝進口的一部分，先前美國工業團體、工會和兩黨議員已敦促採取取締措施。

美國國土安全部表示，行動將包括「擴大目標範圍」、實驗室檢測和重點執法行動。美國國土安全部部長馬約爾卡斯（Alejandro Mayorkas）說：「我們致力於確保美國企業有一個公平公正的競爭環境。」

按照美國現行規定，從國外直接郵寄的價值低於800美元（新台幣2.6萬元）的包裹無需繳納關稅，美國海關也不會進行嚴格審查，美國旅客攜帶紀念品回國時也享有同樣的豁免待遇，但近年來寄往美國的此類包裹數量激增。

根據美國海關邊境保護局（U.S. Customs and Border Protection）估算，截至去年9月30日的財年，超過十億個包裹透過「小額豁免」進入美國，創下歷史新高紀錄，其中大部分來自中國大陸。

美國眾議院中共問題特設委員會在2023年發表的報告提到，Temu和希音很可能占了小額豁免出貨的近三分之一。

香港數據統計業者Measurable AI數據顯示，SHEIN官網商品的平均訂單價值約71美元（新台幣2,295元）。

Temu先前曾表示，關於使用強迫勞動的指控毫無根據，該公司的發展並不依賴「小額豁免」條款。

希音先前也指出，該公司對強迫勞動「零容忍」，「小額豁免」條款並非成功的關鍵。

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