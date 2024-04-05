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蔡崇信：大陸AI落後2年 高階晶片斷供影響雲業務

中央社／ 台北5日電
阿里巴巴董事局主席蔡崇信近日表示，中國在人工智慧（AI）發展上，可能比美國OpenAI公司落後2年。圖／美聯社
阿里巴巴董事局主席蔡崇信近日表示，中國在人工智慧（AI）發展上，可能比美國OpenAI公司落後2年。圖／美聯社

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阿里巴巴董事局主席蔡崇信近日表示，中國在人工智慧（AI）發展上，可能比美國OpenAI公司落後2年。美國限制輝達等公司向中國提供高階晶片，短期或中期確實影響了阿里的雲業務。

綜合華爾街見聞等陸媒報導，挪威主權財富基金3日發布其投資總監坦根（Nicolai Tangen）與蔡崇信的專訪影片。

當被問及與美國公司相比，中國在AI發展方面處於什麼位置？蔡崇信說，他認為中國有些落後，很明顯，像OpenAI這樣的美國公司已經超越了其他公司，但中國正試圖追趕。

至於有多落後，蔡崇信表示，可能比頂級的大型語言模型（LLM）落後2年。

蔡崇信並表示，去年10月，美國對像輝達（NVIDIA）這樣的公司向所有中國公司出口高階晶片的能力，施加了非常嚴格的限制，阿里巴巴肯定會受到影響。

他說，阿里已經公開表示過，這確實影響了雲業務以及向客戶提供高階計算服務的能力，這是短期，也可能是中期的問題。但從長遠來看，中國可以自己製造這些高階繪圖處理器（GPU），阿里在這方面做了一些努力，但也從其他公司那裡採購晶片。

蔡崇信坦言，晶片短缺是一個大問題。這是每個人都在努力解決的問題。在短期內，他認為大家已經儲備了庫存，在接下來的一年或18個月裡，考慮到目前擁有的庫存，LLM的訓練仍然可以繼續進行。訓練需要更多的高計算能力，但在推理方面，有很多選擇，不需要像輝達GPU那樣的高階晶片。

當被問及如果阿里巴巴擁有無限供應的輝達頂級晶片以及想要的其他所有產品，業務會有什麼不同？蔡崇信說：「我認為我們將擁有一個更強大的雲計算業務。」

OpenAI 美國

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