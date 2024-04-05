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內蒙打造北疆氫都 拚日產700噸

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

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內蒙古自治區鄂爾多斯市伊金霍洛旗政府3日稱，該旗氫能產業園已開工建設，這也意味著該旗打造「北疆氫都」提上日程。 　　

中新社報導，項目主管單位鄂爾多斯空港物流園區管委會表示，此次開工建設的氫能產業園是目前內蒙古產業鏈最全的氫能產業園，涵蓋了氫氣製造與運輸、品質檢測、實證研發、科技孵化等領域。

伊金霍洛旗副旗長孟都巴雅爾表示，開工建設的氫能產業園規畫面積31.1平方公里，計畫明年氫能產業產值達到150億元人民幣以上，實現綠氫產能每天超700噸。該氫能產業園還將落地中國首個綠色氫能關鍵裝備檢測實證基地，填補氫能技術、標準檢測實證基地空白。

近年來漸漸揚名海內外的伊金霍洛旗，3年前就打造了中國首個零碳產業園，未來還將開展自由貿易試驗區創建。今年，當地還將一體推進綜保區、機場、口岸聯動發展，新建保稅倉庫12萬平方米，拓展兩條國際全貨運航線，全力打造中國西部地區對外開放新高地。伊金霍洛旗已探明煤炭儲量560億噸，年產銷原煤2.2億噸，每年保障中國18個省市的能源供給。

主管 內蒙古 物流

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