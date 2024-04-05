長沙首條第五航權航線飛歐非

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4月3日，「阿迪斯阿貝巴-列日-長沙-阿迪斯阿貝巴」第五航權貨運航線在長沙開航，這是湖南首條第五航權貨運航線。該航線的開通，將大幅提升長沙機場國際航空貨運的通達能力和運輸時效，推動電商產品、醫藥製品、高新技術等高附加值產品加速出口至非洲全境和南美部分國家。

中新社報導，第五航權又稱第三國運輸權，指一個國家的航空公司在經營某條國際航線的同時，獲得在第三國經停並載運客貨的權利。

該航班的運載航空公司埃塞俄比亞（衣索比亞）航空，是首家進入中國市場的非洲航空公司。「我們將繼續致力於促進長沙國際航空樞紐建設，拓展更多航線，開通更多客貨運航班，為中、非、歐三地商貿經濟往來做出更大貢獻」。埃塞俄比亞航空負責人說。

湖南機場管理集團相關負責人表示，該航線的開通，進一步暢通了湖南與歐洲、非洲的航空貨運通道，將對「湘品出海，優品入湘」經貿合作起到重要的紐帶作用，為亞、歐、非經貿往來提供更便捷的通道和更廣闊的平台。

自2017年開通首條全貨運航線以來，長沙已累計開通24個航線航點。今年一季度，長沙機場實現國際旅客吞吐量21.1萬人次，同比增長559.4%；實現國際貨郵吞吐量1.5萬噸，同比增長28.4%。