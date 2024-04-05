兩岸人物／中投劉浩凌 老將晉升舵手

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大陸主權財富基金中國投資有限責任公司（China Investment Corporation，簡稱中投公司）日前換舵手，由在中投公司服務16年的老將劉浩凌任中投公司副董事長、總經理兼首席投資官。劉浩凌取得多個中外名校法學、金融學學位，擁有基金、證券、投資與保險等金融領域從業經驗。外界關注未來在大陸官方強調防風險、強化資本市場改革政策下，劉浩凌將如何施展長才。

公開資料顯示，劉浩凌出生於1971年，其學習成績優異，取得多個中外學位：1995年7月獲得北京大學英語學士學位；1997年7月獲得中國政法大學法學學士學位；1998年5月獲得美國愛荷華大學法學碩士學位；2003年9月獲得英國倫敦大學倫敦商學院金融學碩士學位。

在加入中投公司前，劉浩凌也在中外合資基金管理公司工作，他在2002年1月任組建湘財荷銀基金管理公司成員，而該基金公司為中國大陸首家通過存量股權轉讓方式合資的基金管理公司，於2002年7月成立。此後，劉浩凌在2003年7月至2007年3月間先後任華歐國際證券法律合規部經理兼董事會秘書、高盛高華證券合規部經理等職務。

從上述經歷可知，劉浩凌對於中外合資基金的金融法規上有相當多實戰經驗。而劉浩凌也算是中投公司第一批老將，中投公司2007年9月成立，而劉浩凌在2008年3月加入，歷任中投公司法律合規部業務主管、高級經理。此後，劉浩凌加入中投公司旗下子公司中央匯金，歷任綜合管理部副主任、綜合管理部/銀行機構管理二部主任、股權管理二部主任，中投公司執行委員會成員兼中央匯金公司副總經理等職；2019年8月任新華保險董事長，2021年初辭任。劉浩凌2020年12月獲晉升，中投公司聘其出任黨委委員、副總經理兼首席風險官。

中投公司為大陸官方依法設立的主權財富基金，組建宗旨是實現國家外匯資金多元化投資，在可接受風險範圍內實現股東權益最大化，註冊資本金為2,000億美元。去（2023）年6月，市場研究公司Preqin發布《2023年主權財富基金報告》稱，中投公司的資產管理規模已經達到1.35兆美元，超過挪威政府養老基金的1.2兆美元，成為全球規模最大的主權財富基金。