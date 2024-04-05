兩岸人物／人行陶玲 有溫度的副行長

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大陸人社部日前發布政府人事，任命「70後（1970年後出生）」陶玲為中國人民銀行（大陸央行）副行長。這是自從上一輪高層人事調整三個月後，人民銀行再從內部擢升、增補了一位副行長，繼前副行長吳曉靈、胡曉煉之後，又一位女性副行長。

隨著陶玲履新，人行新一屆領導班子呈現「一正五副」，行長潘功勝，副行長為朱鶴新、張青松、宣昌能、陸磊和陶玲，其中陶玲成為唯一的女性副行長。

人民銀行上一位女性副行長是2005年到2015年擔任副行長的胡曉煉，胡曉煉在2005年3月出任國家外匯管理局局長，五個月後升任人民銀行副行長，並繼續兼外匯管理局局長。擔任外匯局長期間，還推動修訂《外匯管理條例》。她的副行長並一直做到2015年，出任中國進出口銀行黨委書記、董事長後，才終止人行生涯。

陶玲是繼胡曉煉後時隔九年的另一位女性副行長，公開資料顯示，陶玲1971年11月生，研究生學歷、法學博士。陶玲在2016年已就任人行金融穩定局副局長。2019年，陶玲出任國務院金融穩定發展委員會辦公室秘書局長。

證券時報報導稱，身為「老央行人」，陶玲曾對維護金融穩定工作多次發聲，就任人民銀行金融穩定局副局長期間，她在《中國金融》雜誌發表多篇署名文章。

2013年陶玲開始擔任金融穩定局副局長，2018年資管新規公布前後，陶玲多次就資管業務的監管發表坦率看法。當時陶玲指出，統一資產管理業務標準規制的初衷，源於資產管理領域出現一些亂象，主要是指標準之亂、產品形態之亂、管理運作之亂、表外擴張之亂、風險承擔之亂和市場秩序之亂。

2019年2月，身為央行金融穩定局副局長的陶玲在央行媒體見面會上對當時市場對資管新規的誤解作出回應；出任金融委辦公室秘書局局長後，陶玲亦多次在公開演講中談到資產管理產業的改革與發展方向。

現年53歲的陶玲，是人行培養起來的幹部，先前在金融穩定、監管協調、資管業務監管等領域有深厚累積。熟悉陶玲的人士表示，「陶玲有水準、有溫度，宏觀分析能力很強。」

《證券時報》報導稱，2021年時任國務院金融穩定發展委員會辦公室秘書局長的陶玲在該年的中國資產管理年會上表示，高品質資管業的第一個標準是做好實體經濟的直接融資提供者。當前中國經濟成長的新動能向消費和創新轉變，以高端製造業和現代服務業為載體，總體具有輕資產特點，對間接融資的依賴減少，而迫切需要獲得與自身共同成長、共擔風險、期限較長的直接融資。