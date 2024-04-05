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大陸電動車巨頭比亞迪計劃今年稍晚在全球推出首款電動皮卡。彭博報導，比亞迪公布的圖片顯示，一輛塗有橙色和藍色偽裝漆、四方的雙排座卡車在某個未知地點進行路試，這款中型至全尺寸卡車正是比亞迪將推出的首款新能源皮卡。

比亞迪沒有公布這款皮卡的動力系統、性能規格或定價等任何細節。報導稱，雖然比亞迪還沒有在美國上市，但比亞迪一直在進軍亞洲、澳洲和南美市場，而皮卡車在這些市場廣受歡迎，如豐田的Hilux、五十鈴汽車的D-Max和福特汽車的Ranger等。

報導稱，比亞迪進軍皮卡市場的決定，引起歐洲競爭對手的警惕，福斯汽車旗下的商用車集團斯堪尼亞（Scania）和Traton的負責人克里斯蒂安說，應該警惕在歐洲建立業務的約25家中國卡車和客車製造商，因為這些企業擁有在電池和軟體方面的專業知識。

他說，中國大陸電動車品牌「在相當短的時間內建立了自己的地位，很大程度上要歸功於他們有非常好的電池技術」。「以此類推，看看卡車，你可以想像會有類似的發展。」