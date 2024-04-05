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滬深交易所首度赴美路演

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導
大陸滬深兩大交易所近期一同前往美國紐約推介A股公司。（網路照片）
大陸滬深兩大交易所近期一同前往美國紐約推介A股公司。（網路照片）

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大陸經濟目前面臨內需不振、投資低迷，還有失業率偏高等窘境，這也使得不少外資陸續流出。在此情形下，大陸滬深兩大交易所近日連袂前往美國紐約，舉行「投資中國新視野－A股上市公司推薦活動」，這也是滬深交易所首次在美國聯合舉辦上市公司路演（Roadshow）推介活動。

據上海交易所微信公眾號發布訊息，此次活動由上海證券交易所和深圳證券交易所共同主辦，11家來自消費、醫藥、金融、製造和科技等行業領域的優質滬深交易所上市公司高層赴美，面向美國投資機構宣介公司發展成果，積極展現投資價值。上交所指出，該場推介活動得到美國投資者的正面回應，超過50家美國金融機構的近百位投資者與會。

上交所提到，此次Ａ股推薦活動以上市公司為推廣重點，滬深交易所安排上市公司代表分別圍繞「投資高品質公司，掌握中國未來發展機會」及「促進創新發展，提昇品質回報」兩大主題進行交流探討，分享其對產業發展、國際化發展與企業價值提升等面向的觀點。

本次活動是2020年以來上交所首次在美國舉辦推薦活動，也是滬深交易所首次在美國聯合舉辦上市公司路演活動，目的在充分展示中國大陸經濟發展活力與強勁動力，彰顯中國大陸資本市場進一步深化開放的決心。

上市公司 美國

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