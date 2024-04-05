房產舊換新…救市新招

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中國證券報統計，目前已經有鄭州、無錫市梁溪區、淄博、南通、南京、青島、濟南、寧波、連雲港、亳州、阜陽等十餘個城市或地區推行房產「以舊換新」相關政策。分析認為該政策目的在盤活二手房，同時激活一手房成交。

房產「以舊換新」是指房地產開發商或政府機構透過收購、置換、補貼等方式，鼓勵和幫助已有住房的民眾賣舊換新，從而促進新房銷售和去化。

據大陸統計局，2023年大陸新房銷售面積年減8.5%，其中住宅銷售面積下降8.2%。與此同時，二手房掛牌量上升，以鄭州為例，該市近期在貝殼找房的二手房掛牌量為12.8萬套，但2022年6月則為7.9萬套。數據顯示改善需求的換房意願較強烈，但也增加房產變現的難度。為了破解新房銷售和二手房難賣困境，「以舊換新」成為房市一個舉措之一。

無錫市梁溪城市發展集團2日公告，試行該集團指定主體回購民眾存量二手房，民眾在該集團下屬控股在售項目新購商品住房。置換房源須一對一，一套存量二手商品房置換一套新房，存量二手房總價不高於新購房源的60%。首批「以舊換新」有200個名額；鄭州市房協在1日也推新方案稱，2024年鄭州全市計劃完成二手住房「賣舊買新、以舊換新」1萬套。

不過，以新換舊政策效果如何？河南日報報業集團旗下智慧財經平台「大河財立方」報導，寧波和揚州市場反應顯示，寧波在活動啟動後的第一周內，二手房成交量較上期上升15%，新房備案量較上期上升20%。揚州萬科的項目到訪量和成交量增長率約20%。但業內人士也稱，許多民眾仍在觀望中。

廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉表示，目前市場上存在賣一買一、賣舊買新、賣小買大的改善型和消費升級需求。他認為，政府角色是要借助自己的公信力和公共職能搭建訊息平台；同時對新房和存量房源進行公共配套改善缺點和老舊小區改造工作，從而提高這部分房源的可居住性和居住的舒適度；最後再借助市場的力量完成存量房的交易和與新房的循環。