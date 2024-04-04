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鼓勵陸企走出去 陸財政部廖岷：為低收入國家帶去資金、創造就業

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
圖為大陸副財部長廖岷。圖／取自大陸財政部網站
圖為大陸副財部長廖岷。圖／取自大陸財政部網站

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國際貨幣基金組織（IMF）和世界銀行（ＷB）聯合舉辦高級別活動，應邀出席的中國大陸副財部長廖岷表示，中國鼓勵企業走出去，為低收入國家帶去資金，並創造就業。他稱，中國是落實二十國集團（G20）緩債倡議的最大貢獻方，為解決低收入國家債務問題作出積極貢獻。

據大陸財政部網站消息，上述活動以「為加快低收入國家實現永續發展目標的國內改革優先事項」為主題進行討論，與會人士除了廖岷外，還有國際貨幣基金組織總裁喬治艾娃、世界銀行行長彭安傑、貝南財政部長瓦達尼、安哥拉財政部長德蘇薩、英國發展與非洲事務國務大臣米切爾等出席本次活動。

廖岷在活動上提到，改革開放40多年來，中國的發展總體符合國際發展最佳實踐，讓市場在資源配置中發揮決定性作用，更好發揮政府作用。他指出，中國的改革開放從農村改革起步，通過經濟特區逐步深化，重注基礎設施和教育，不斷完善產權保護等制度，打造一流營商環境，在發展中注意處理好經濟發展和環境保護、當前和長遠等關系，成功實現從低收入國家到中高收入國家的躍升。

廖岷再稱，大陸國家主席習近平提出全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議、「一帶一路」倡議，倡建亞投行、新開行等新機構，是努力為低收入國家提供支持的務實創舉。他強調，中國鼓勵企業走出去，為低收入國家帶去了資金、創造了就業。中國是落實二十國集團（G20）緩債倡議的最大貢獻方，為解決低收入國家債務問題作出積極貢獻。

中國大陸副財部長廖岷近日出席一場活動表示，中國鼓勵企業走出去，為低收入國家帶去了資金、創造了就業。圖／取自大陸財政部網站
中國大陸副財部長廖岷近日出席一場活動表示，中國鼓勵企業走出去，為低收入國家帶去了資金、創造了就業。圖／取自大陸財政部網站

G20 一帶一路 世界銀行 債務

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