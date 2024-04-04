完成滑行測試！ 陸商用無人運輸系統驗證機將首飛

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大陸航空工業再有新進展。4月3日， 航空工業西飛民機自主研發的「HH-100」航空商用無人運輸系統驗證機順利完成最後一項高速自主滑行抬前輪科目。而隨著所有滑行測試結束，接下來「HH-100」也將進入首飛階段。

根據中國民航網消息指出，在此次高滑試驗中，「HH-100」航空商用無人運輸系統驗證機完成高速自主滑行抬前輪科目，飛機狀態穩定，且自主滑行控制良好。自3月初正式開始滑行試驗以來，開發團隊先後克服低速、中速、高速人工滑行科目、自主滑行數據採集及控制律參等難關，為順利展開首飛測試打下基礎。

中國航空工業集團指出，這型無人驗證機由航空工業西飛民機自主研發，也是民機產品譜系當中的新產品，具有成本低、噸位大、商載高、全國產等特性。採用「主機＋供應商＋策略夥伴」的研製模式，機體結構、系統成品等由航空工業內部單位及民營企業配套。

值得注意的是，「HH-100」最大起飛重量2,000公斤、商載能力700公斤、滿載航程520公里，主要應用場景包括支線物流、森林草原滅火、火災監測、救援物資運輸與投送、中繼通訊與人工增雨等。