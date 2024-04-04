完成滑行測試！ 陸商用無人運輸系統驗證機將首飛
▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報
大陸航空工業再有新進展。4月3日， 航空工業西飛民機自主研發的「HH-100」航空商用無人運輸系統驗證機順利完成最後一項高速自主滑行抬前輪科目。而隨著所有滑行測試結束，接下來「HH-100」也將進入首飛階段。
根據中國民航網消息指出，在此次高滑試驗中，「HH-100」航空商用無人運輸系統驗證機完成高速自主滑行抬前輪科目，飛機狀態穩定，且自主滑行控制良好。自3月初正式開始滑行試驗以來，開發團隊先後克服低速、中速、高速人工滑行科目、自主滑行數據採集及控制律參等難關，為順利展開首飛測試打下基礎。
中國航空工業集團指出，這型無人驗證機由航空工業西飛民機自主研發，也是民機產品譜系當中的新產品，具有成本低、噸位大、商載高、全國產等特性。採用「主機＋供應商＋策略夥伴」的研製模式，機體結構、系統成品等由航空工業內部單位及民營企業配套。
值得注意的是，「HH-100」最大起飛重量2,000公斤、商載能力700公斤、滿載航程520公里，主要應用場景包括支線物流、森林草原滅火、火災監測、救援物資運輸與投送、中繼通訊與人工增雨等。
據了解，「HH-100」航空商用無人運輸系統是航空工業西飛民機產品譜系的新成員及產業孵化的重點項目。2023年12月，「HH-100」航空商用無人運輸系統完成整機組裝整合工作，轉入地面試驗階段。此前，於2月底，該飛機轉場四川北川永昌機場，完成滑行試驗前準備工作。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言