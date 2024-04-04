南昌去年引進30台資項目 總投資額居江西第一
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據大陸江西省南昌市對台工作會議消息，2023年，南昌共引進台資項目30個，投資總金額22.94億元人民幣，項目數和總投資額位列江西省第一。
中新社報導，據介紹，2023年，南昌深化與長三角、粵港澳大灣區、海西經濟區經貿合作交流，加強台企走訪、台商拜訪、項目挖掘，不斷深化台灣優勢產業與該市產業鏈、供應鏈、創新鏈合作。 在對台招商管道的不斷擴展下，南昌市對台招商項目線索也持續增長。2023年南昌共收集意向台資項目訊息39個，投資金額約50億元人民幣。2024年1季度收集意向台資項目訊息21個，投資金額近20億元人民幣。
此外，南昌涉台營商環境持續優化，2023年，南昌台企享受各類扶持企業發展政策資金4650多萬元人民幣，確保相關政策應享盡享。
「南昌始終秉持兩岸一家親理念，為廣大在昌台商台企辦實事、解難事。」南昌市台辦主任夏小蘭說，南昌將增強昌台經貿合作的發展引力、提升涉台營商環境的服務能力等。
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