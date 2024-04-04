大陸65城新房 找房熱度環比漲17%

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
3月大陸65城新房找房熱度環比漲17%。圖為民眾在北京一售樓處瞭解建案訊息。 （中新社）
3月大陸65城新房找房熱度環比漲17%。圖為民眾在北京一售樓處瞭解建案訊息。 （中新社）

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3月大陸多地樓市現暖意。58同城、安居客2日發布的「3月國民安居指數報告」顯示，2024年3月，大陸全國65城新房找房熱度環比上漲17%。

中新社報導，新房找房熱度反映新房市場的活躍程度及潛在的購房需求。報告指出，2024年3月，大陸各線城市新房找房熱度全面上揚。其中，一線城市新房找房熱度環比上漲26.1%，二線城市新房找房熱度環比上漲16.2%，三四線城市新房找房熱度環比上漲12.9%。

從具體城市來看，一線城市中，深圳找房熱度環比漲幅達29.9%。另據其他機構統計，3月深圳的二手房銷售量已超去年同期。

在一線城市中，深圳房價回調較早，幅度較大，趨穩跡象最早顯現。58安居客研究院院長張波表示，後續市場表現預計能持續在一定熱度區間。3月，上海、廣州新房找房熱度環比上漲28.5%，北京上漲17.1%。一線城市房地產市場復甦確定性增強。二線、三四線城市找房熱度亦明顯回升，當月，寧波、東莞、湖州找房熱度環比漲幅均超過30%，嘉興熱度上漲28.9%。

從各戶型找房熱度來看，3居室（3房）找房熱度占比為47.1%，4居室及以上戶型找房熱度占比40.8%，2居室找房熱度占比8.5%，1居室找房熱度占比3.6%。在3月接受調研的購房意向人群中，有57.1%的購房者的需求是「首套剛需」，有32.5%購房者是二套改善。

另據多家研究機構發布的數據，3月大陸重點城市新房和二手房成交量均出現環比翻倍增長，市場現暖意。

一線城市 二手房 深圳

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