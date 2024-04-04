百餘家外企 深耕重慶6大領域

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
大陸西部經濟重鎮重慶近年積極吸引外資企業投資，加速經濟發展。圖為遊客在重慶市兩江新區金山意庫文化創意產業園選購滑雪板。 （新華社）
大陸西部經濟重鎮重慶近年積極吸引外資企業投資，加速經濟發展。圖為遊客在重慶市兩江新區金山意庫文化創意產業園選購滑雪板。 （新華社）

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「中國市場非常大且穩定，這是我們考慮持續在這裡加大投資力度的原因。」住友電工貿易（深圳）有限公司董事總經理武尾敬三2日在重慶表示，該公司正在就一款汙水處理產品與重慶洽談合作，「中國政府環境治理力度很大，希望藉此機會深耕中國市場」。

中新社報導，當天，中國大陸商務部和重慶市政府共同舉辦「進博會走進重慶」活動，這是今年「進博會走進地方」首場活動。本次線下（實體）對接會邀請全球24個國家及地區的117家企業及機構參加。其中，世界500強企業35家，行業龍頭企業47家。

本次活動重點聚焦醫療器械及醫療保健、食品及農產品、汽車、技術裝備製造、服務貿易、消費品六大領域，針對性邀請有投資需求或合作意向的進博會參來展商、跨國公司、投促機構和外資協會等參加，推動更多「展品變商品、展商變投資商」。

「中國市場銷售火爆的鳳爪，有相當的數量來自JBS的工廠。」巴西JBS集團是全球知名的肉食加工企業，JBS福裡寶中國區總裁南迪·阿吉亞爾稱，重慶的營商環境以及投資空間都讓JBS很感興趣；在重慶有許多合作夥伴。

她說，此次跟隨進博會的腳步熟悉重慶的投資環境，對於未來在中國進一步加大投資，以及和中國企業與城市合作共贏都很有價值。

高通公司全球高級副總裁錢堃介紹，重慶厚植新質生產力發展沃土，打造優質創新科技發展氛圍，為包括高通在內的外資企業營造了良好的營商環境。相信在5G、人工智慧帶來的廣闊發展機遇下，高通與重慶將在現有合作基礎上，繼續在智慧終端、智慧網聯汽車等領域深化合作、共創價值。 　

「我們的業務領域包括各種輪胎，與川渝的汽車製造商有很好的合作關係。」米其林中國區高級副總裁王兆華表示，該公司現在開展了兩輪輪胎業務，已與重慶多家摩托車企業合作，未來要以創新的技術、產品和服務深化合作，積極參與到成渝地區高質量發展進程中。

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