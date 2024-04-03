與保險公司磋商債務展期？ 萬科：是常規性業務溝通

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針對市場傳言保險公司和萬科商談磋商債務展期一事，萬科3日在深交所互動平台回覆投資者提問表示，面臨贖回選擇權時提前溝通，是常規業務溝通。

財聯社報導，萬科指出，萬科一直保持多元化的融資渠道，隨著經營性業務的增多，險資不動產債權投資計畫成為融資管道之一，其久期長的特質能配合經營性業務的特性與融資需求。

萬科表示，與險資機構在設立不動產債權投資計畫時，一般會將該投資計畫的總期限設定為10年或以上，並會在此期限內設定選擇權時點，有些是雙向的，也有些是單向的，以此保留財務上的彈性，這是業界的惯例操作。每次面臨贖回選擇權時，雙方均會事先进行溝通，並就存續方案如利率、期限等做交流，是常規性業務溝通。

據了解，今年3月初，萬科出現「債務展期」傳言，市場消息傳出，萬科高層到北京與保險公司商量即將到期的非標債務展期問題。

隨後，3月29日，萬科集團召開2023年度業績說明會。萬科總裁祝九勝提到，險資支持更多的是以險資的債權計劃對應萬科的經營性業務，「期限設定上，比如說5+1+1+1這種，加不加有時候是企業的選擇權，有時候是雙方的選擇權，到每一個臨近的時點，大家就坐下來好好商量行不行權。」

然而，祝九勝也坦言，目前挑戰主要來自三方，一是行業大幅下行階段開發業務收支不平衡帶來的挑戰；二是融資模式改變；三是部分經營性業務的稅前息前折舊攤提前獲利（EBITDA率）和淨收益率（NOI率）仍處於爬坡狀態，與銀行的貸款利率之間也存在剪刀差，公司將努力提升經營業務的EBITDA、NOI。

另，席郁亮在會上則宣布，萬科堅決不躺平，目標未來兩年要削債1,000億人民幣（約台幣4,430億元），因此今年打破31年來慣例不分紅，是要為此創造條件。此外，有8名高層自願放棄年度獎金，郁亮、總裁祝九勝、監事會主席解凍等更自砍薪水，領取月薪稅前1萬元人民幣。

此前，3月傳出萬科獲內地金融機構相助籌人民幣800億元銀團貸款，萬科A亦在互動平台回應，公司在保持開發項目融資穩定的同時，正積極和銀行進行洽談，加快經營性融資資源的釋放。2024年以來，已新增經營性物業抵押貸款超過百億元。